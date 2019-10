Gottem jsme už zavrtěli, zbývá ho pohřbít

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Karel Gott patří mezi vyvolené, za kterými pohřební ceremoniály nedělají absolutní tečku.

Loučení s Karlem Gottem se blíží k vrcholu. V pátek je rozloučení na pražském Žofíně, v sobotu zádušní mše ve svatovítské katedrále.

Budou to ceremoniály pro pozůstalé. A mezi ty se v případě fenomenálního pěvce dají počítat nejen jeho nejbližší, ale i početné zástupy jeho obdivovatelek a obdivovatelů.

Pohřbívat Gotta

Karel Gott patří mezi vyvolené, za kterými smrt a pohřební ceremoniály neudělají absolutní tečku.

Už před svým skonem se majitel sladkého tenoru mohl utěšovat myšlenkou, že se po něm neslehne zem, že na něj a na jeho hlas bude hromada lidí vzpomínat, až nebude mezi živými.

Den, kdy (klinicky) zemřel Gott, nebyl dnem, kdy skončil Gott. Pravda, z pohledu státu je jeho bytí uzavřeno. Úředník na matrice vyhotovil úmrtní list a občan Gott byl z evidence státu vyškrtnut.

Jenže zpěvákův příběh úředním lejstrem a pohřbem nekončí. U něj se smrt nedá pokládat za konec existence, spíš za konec jedné epizody. Na Gotta se dá vztáhnout výrok Alberta Einsteina, podle něhož "rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností je jen tvrdošíjně udržovaná iluze". Písně s Gottovým zlatým hlasem tady budou dál.

Za Gottem proto nedělejme tečku, spíš dvojtečku.

Vrtěti Gottem

Koncem týdne se uzavře období mezi Gottovou smrtí a pohřbem. Češi na ně nemohou být hrdí.

Našinec by patrně předpokládal, že v pohřbu věhlasného zpěváka se státní aparát nějakým způsobem bude angažovat. Dalo se to však v tichosti vyřešit tak, že ministr kultury nabídne rodině asistenci s organizací pohřbu, a pokud to bude rodina chtít, projedná ve vládě obřad se státními poctami.

To by však v čele vlády nesměl stát píárový přeborník Andrej Babiš, který hned svolal vládu, před kamerami národu oznámil "Ano, JÁ to řeším" a zvěstoval státní pohřeb, aniž by čekal na přání pozůstalých.

Pozůstalí se naštěstí představy Gottových pozůstatků na lafetě zalekli (a nakonec se jí lekl sám Babiš, který, jak vyšlo najevo, neměl páru o tom, co státní funus obnáší).

Džin však byl vypuštěn z lahve. Strhla se řež o to, kdo je vlastně elita národa, komu státní pocty při pohřbu patří. Mají je dostávat ti, kteří svým uměním proslavili zemi, anebo ti, kteří ztělesňují morální hodnoty, na kterých stát stojí?

Místy to připomínalo fotbalový mač Sparty se Slavií. A emoce publika se vystupňovaly poté, co se do hry faulem zezadu zapojila parta jurodivých vlastenců kolem Klause juniora. S cílem vymazat proevropského liberála a symbol odporu vůči totalitě navrhla přejmenovat Letiště Václava Havla na letiště Karla Gotta.

Zbožšťovat Gotta

Karel Gott byl pro mnoho Čechů (a nejen pro ně) božský. Bůh však nebyl. Jinak by ostatně nezemřel.

Měl však takřka božský hlas. Když zpíval, sotvakdo se s ním mohl poměřovat. A on to věděl.

Chtěl zpívat, a to především tam, kde měl nejvíc posluchačů – tedy doma, v Československu. Podřídil tomu vše.

Proto plnil to, co od něj komunisté očekávali. Proto pronesl "pokleslý" projev na shromáždění anticharty. Husákovi komunisté zase na oplátku plnili to, co od nich očekával Karel – nechali ho zpívat a jezdit po světě.

Gotta nemá cenu zbožšťovat, ale ani ho zatracovat. Byl odrazem své doby, zrcadlily se v něm životy jeho vrstevníků.

Koncem šedesátek vydal útlou knížku pojmenovanou Říkám to písní. V jejím názvu je obsažen smysl života pěvce Karla Gotta, který ty nejlepší věci skutečně "říkal písní".

R.I.P. Karel Gott.