Obrana koupí ruční zbraně od České zbrojovky v hodnotě až 4,26 miliardy korun

3. 9. 2025 – 15:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ilustrační foto | zdroj: Profimedia
Ministerstvo obrany koupí ruční zbraně od společnosti Česká zbrojovka v hodnotě až 4,26 miliardy korun bez DPH.

Pořídí pušky CZ BREN 2, podvěsné granátomety i pistole, a to včetně příslušenství. Zakázku dnes projednala vláda, uvedla po jednání ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Zakázka bude zadána formou rámcové dohody. "Ta se nám v minulosti osvědčila, protože můžeme čerpat podle finančních prostředků a potřeb," řekla Černochová. Dohodu úřad s českým výrobcem uzavře na roky 2025 až 2031, podpis smlouvy je plánován v nejbližších dnech, informovalo ministerstvo v tiskové zprávě.

Obrana navazuje na dosavadní spolupráci s Českou zbrojovkou, s níž v předchozích 15 letech uzavřela dvě smlouvy na pořízení zbraní a příslušenství za celkem zhruba šest miliard korun. Šlo o dodávky několika desítek tisíc kusů zbraní. Vojáci tím získali výzbroj v ráži Severoatlantické aliance (NATO).

Resort pořídí pušky CZ BREN 2, podvěsný granátomet CZ GL 40 mm a pistole CZ P-10 C, a to i s příslušenstvím. Půjde o optoelektronické zaměřovače včetně denní a noční optiky i laserových zaměřovačů, soupravy náhradních dílů, soupravy zbrojířů, pouzder a obalů. Nemusí být vyčerpáno celých 4,26 miliardy korun bez DPH, zbraně se budou nakupovat v dílčích objednávkách podle aktuálních potřeb.

"Pokračující spolupráce s českou firmou, která patří mezi deset největších výrobců těchto zbraní na světě, je zcela logickým krokem," uvedla Černochová. "Pořízení zbraní je nezbytné k úplnému dokončení přezbrojení armády ručními palnými zbraněmi a obměně zbraní, jejichž životnost bude postupně končit," podotkl dříve zástupce náčelníka generálního štábu Pavel Lipka.

