Oblíbený herec má novou lásku. Je o 30 let mladší než on: "To jsem vůbec neřešil!"

21. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Náklonnost kvete v každém věku a Viky ze Sněženek předkládá další důkaz.

Oblíbený herec Jan Antonín Duchoslav, kterého známe především jako ikonického Vikyho Cabadaje ze Sněženek a machrů, už měl opravdu nárok, aby se mu v intimním životě konečně zase začalo trochu dařit. Před lety se rozvedl a pak nějakých devět let nic.

Nyní si to ale, zdá se, vynahrazuje s plnou parádou. Dal se totiž dohromady s o 30 let mladší zpěvačkou Hedvikou Peterkovou, známou především pod uměleckým jménem Heather.

A jak to tak bývá se všemi skvělými věcmi, k přeskočení jiskry došlo tak nějak omylem: Herec navštívil křest nového videoklipu zpěvačky, přitom mu padla do oka její tvorba a následně i tak nějak samovolně i ona sama.

„Mně se líbilo to, co ona dělá, líbí se mi barva jejího hlasu. Je to krásná žena. A protože můj syn otevírá na podzim hudební klub v Benešově, kde žije, tak mě mimo jiné napadlo, že by tam Heather se svojí kapelou mohla zahrát,“ vyprávěl Duchoslav pro eXtra.cz.

„Domluvili jsme se, že si dáme prostě jenom kafe a že vlastně nemusíme mluvit jenom o práci. No, tak se to prostě nějak trošku vyvinulo,“ prozradil.

A skutečnost, že je dvakrát starší než ona? „To jsem vůbec neřešil,“ odpovídá s nadhledem.

„Je to strašně čerstvý, nechme tomu ještě trošku času. Uvidíme, jak to dopadne. Já jsem už starší pán, už jsem daleko od toho, abych to vykřikoval do světa a podobně. Nikdo neví, jak to dopadne, a třeba to dopadne dobře,“ zadoufal ohledně svého vztahu už před nějakým časem.