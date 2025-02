Oblíbená zpěvačka Markéta Konvičková uzemnila trolly, kteří se naváželi do jejího vzhledu

Internetová přízeň je velmi vrtkavá dáma a občas je potřeba rázně zakročit, když se šíří zloba. A v tomto případě ještě k tomu na základě pouhého nedorozumění.

Zpěvačka Markéta Konvičková si v posledních dnech musela na sociálních sítích vyslechnout ledacos. Lidé si všimli jejího výrazně tmavšího tónu pleti a jako správní bližní si v opojení internetové anonymity samozřejmě přišli odplivnout: „To je, jako když smícháte Borhyovou s Korantengem,“ nebo „Hraje si na plantážnického černocha?“ Další komentáře ji označovaly za „spáleninu“ a doporučovaly jí, aby se nad sebou zamyslela.

Markéta následně uvedla věc na pravou míru. Tmavší odstín si neodnesla ze solária ve snaze o sexy vzhled, může za něj nemoc. Konvičková už šest let bojuje s onkologickým onemocněním, které momentálně nemá lék, jež by ho zvládl kompletně odstranit a byť Konvičková neztrácí naději, že jednou bude líp, existuje možnost, že se bude léčit až do konce života. „Podstupuji různé zákroky, léčbu, narkózy a další procedury, které mají vliv na mé tělo. Někdy mi otéká obličej, jindy přicházím o vlasy, a občas se mi změní i barva pleti,“ uvedla Markéta. Svůj zdravotní stav považuje za velmi soukromou záležitost a nerada ho vytahuje na veřejnost, ale v tomto případě cítila potřebu se bránit nepodloženým útokům.

Zpěvačka také apelovala na internetové obecenstvo, aby si lidé uvědomili, jak moc mohou nenávistné komentáře ublížit. „Nikdy nevíte, čím si ten člověk prochází. Takové poznámky mohou mít obrovský dopad na psychiku, zvlášť u mladých lidí, kteří se už tak necítí dobře ve svém těle,“ zdůraznila.

Proč jsou lidé na sociálních sítích tak nějak automaticky zlí? A ještě většinou takoví jedinci, kteří by z očí do očí sotva zvládli sklopit zrak? Podle odborníků je jedním z důvodů anonymita, kterou online prostředí poskytuje. Lidé mají pocit, že mohou říct cokoliv, aniž by za to nesli odpovědnost a okovy sociálních konstruktů pak padají k zemi, aby odhalily skutečnou náturu lidí. Psychologové také upozorňují, že někteří jedinci se na nenávistném chování stávají doslova závislými. Hněv, ponižování někoho a vybíjení frustrace jim přináší krátkodobý pocit úlevy a uspokojení, což je pak motivuje k dalším útokům.