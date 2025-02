Oblíbená herečka v bolestech po útoku psů: "Učím se znovu chodit"

Slavná herečka utrpěla při útoku těžké zranění, ze kterého se zotavuje. Lehké to ale není, přiznala.

Uršula Kluková zažila procházku, o jakou opravdu neměla zájem: Napadli ji psi, herečka v důsledku jejich útoku upadla na zem a zrovna tak nešťastně, že si zlomila krček, s čímž pak samozřejmě musela do nemocnice.

„Jak se mi daří? Tak jako člověku, který je po operaci zlomeného krčku. Od středy jsem z nemocnice doma, operace samotná proběhla 19. ledna,“ reagovala sama herečka, když se redakce magazínu eXtra.cz ptala, jak na tom je.

„Je to velký zásah do života, protože se učím znovu chodit o berlích a doma se zatím pohybuju o jedné noze. A asi to bude nadlouho těžké, protože nějak mi to zatím moc nejde,“ stěžuje si utrápená Uršula.

Navíc má docela perno nejen kvůli svému zranení: „Vyšetřování probíhá, zatím jsem ale neměla sílu se o tom s policií bavit. Zatím to nechci řešit. Sama o tom moc nevím, proběhlo to ve zmatku. Až bude čas, tak bych ráda dohledala ale tu paní, co mi pomohla, volala sanitku a policii a podobně. Teď se mi tu ale navíc podělal kotel a už od rána to řeším, hrne se to na mě ze všech světových stran,“ lomí rukama.

„Je to hrozná bolest. Bolí mě to hodně, je to taky kost, že ano. A ta se nebude hojit tak rychle, jako když jsou operační jizvy a podobně. Tu už mám zahojenou, ale ta kost prostě bolí,“ svěřila se.

Doufejme, že už nebude bolet moc dlouho, tak usměvavá bytost, jako je Uršula Kluková, si nic podobného rozhodně nezaslouží.