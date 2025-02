Děsivé chvíle Haliny Pawlowské: Partner šlápl do prázdna a zřítil se

Známá herečka měla docela hrozivý večer, který ale nakonec se štěstím neskončil žádnými vážnými následky

Herečka Halina Pawlowská měla s partnerem Karlem Czabanem náležitou divočinu, když nedávno při společném večeru, který dvojice trávila v pohodlí domova, vypli proud. Karel se vydal na dobrodružství směrem k elektroměru, pravděpodobně aby zkontroloval, jestli nevyletěly pojistky, jenže ve tmě zle spadl ze schodů.

„Karel na schodišti šlápl do prázdna a zřítil se z devíti schodů,“ řekla Pawlowská podle magazínu Aha!

„Na odpočívadle ještě narazil hlavou do zdi,“ přidala pak ještě mírně tragikomický dovětek. Czaban následně odjel do nemocnice. Nikdo nezmiňuje, jak přesně – tedy zda pro něj musela rychlá, nebo to zvládl svépomocí. Tak či tak ve špitále na chirurgii strávil přes tři hodiny. Výsledek pak alespoň uklidnil vystrašenou Halinu: Partner si nic nezlomil a nic vážného se neděje, jen si bolestivě natloukl záda.