Slavná pěvkyně čerstvě po rozchodu: "O nápadníky nemám nouzi, ale teď mám radši ženy"

Slavná pěvkyně se nedávno rozešla a byť jí zájem nových nápadníků lichotí, do nového vztahu se po hlavě nežene.

Operní zpěvačka Andrea Kalivodová neměla jednoduchý vztah. Chodila s podnikatelem Radkem Töglem, ale vztah se pomalu rozpadal a začala tomu odpovídat i běžná domácí situace: "Pro děti je nejvíce zatěžující, když jsou v toxickém prostředí. Když se třeba nemůžete zeptat na to, co chcete. To jsou věci, které nepatří do zdravého podhoubí. Myslím si, že ve vztazích je nesmírně důležitá svoboda a normální komunikace," prohlásila Andrea.

Přišlo, co muselo: Během Vánoc zpěvačka netradičně, skrz píseň, oznámila, že už s Radkem netvoří pár. Rozchod byl prý nicméně velmi kultivovaný a oba dál udržují dobré vztahy, aby se jejich drama co nejméně odrazilo na děti.

A právě jim se zpěvačka momentálně věnuje především, ačkoliv u toho musí kolem sebe mávat pomyslnými vidlemi a odhánět hejna nápadníků, kteří už si nad čerstvě single pěvkyní mnou ruce. "Muži se mi hned ozývali a stále se mi ozývají. Je to pro mě samozřejmě strašně příjemné, protože zájem mužů není nic, co by bylo špatného. Teď na ně ale moc neslyším, na muže. Potřebuji teď spíše ženskou energii," řekla Andrea pro magazín eXtra.cz

"Vezměte si, že já jsem byla se třemi chlapy a to pořád byl hokej, fotbal od rána do večera a já jsem teď opravdu ráda s ženami. Je mi s nimi dobře. Samozřejmě jsem teda normální. Pevné silné ženy někdy vydají za tři chlapy. Ale do budoucna se mužského protějšku nevzdám," dala Andrea nakonec nápadníkům alespoň kapičku naděje. Co myslíte, měl by jí někdo prozradit, že dokonce existují i muži, které fotbal s hokejem nechává naprosto v klidu?