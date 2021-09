Aktualizováno: O třetích dávkách očkování budou lidé informování přes SMS

Téměř 8000 lidí, kteří měli mezi prvními v Česku dokončené očkování proti covidu-19, dnes dostane na svůj mobilní telefon SMS zprávu, že se mohou nechat očkovat třetí dávkou.

(AKTUALIZOVÁNO) Zdravotníci v nemocnicích začali očkovat třetími dávkami vakcíny proti covidu-19 lidi, kteří už mají osm měsíců od dokončeného očkování. Nejčastěji jde o zdravotníky právě z nemocnic a nejstarší seniory. Například ve Fakultní nemocnici v Motole se na dnešek přihlásilo k přeočkování 90 zdravotníků.

„Na dnešek je u nás ke třetí dávce registrovaných 90 zdravotníků. Kromě nich jsme dosud třetí dávkou očkovali jen 15 pacientů po transplantaci plic,“ řekla ČTK vedoucí PR oddělení Fakultní nemocnice v Motole Ludmila Šimáčková. Podobně už se očkují také pacienti, kteří transplantace orgánů podstoupili v Institutu klinické a experimentální medicíny.

(10:44, původní zpráva) Třetí dávka očkování má posílit jejich odolnost proti nákaze a vážnému průběhu nemoci. Většinou jsou to zdravotníci nebo senioři, kteří žijí v pobytových zařízeních sociální péče. Do konce září bude mít nárok na další vakcínu asi 40 000 lidí, kteří dostali druhou dávku do konce ledna. Letos se bude moci nechat znovu očkovat více než milion obyvatel.

Dříve než po uplynutí osmi měsíců od dokončeného očkování mohou lékaři doporučit třetí dávku některým vážně nemocným, zejména lidem s oslabenou imunitou. Jsou to například lidé po transplantacích orgánů.

Očkování v ČR začalo 27. prosince, mezi prvními dostali vakcínu například premiér Andrej Babiš, tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný, někteří ředitelé fakultních nemocnic a další zdravotníci.

Postupně se pak očkovali také senioři nad 80 let a od poloviny ledna i ostatní zdravotníci. Od března se pak mohli hlásit učitelé a všichni nad 70 let, postupně i mladší.

Pro třetí dávku si lidé mohou přijít do nemocnic, většina upřednostňuje, když se lidé předem zaregistrují přes internet. Některé budou očkovat třetí dávky už dnes, zejména zájemcům z řad svých zaměstnanců. Aplikovat se budou vakcíny Pfizer nebo Moderna.

Očkovat budou také praktičtí lékaři, i tam se ale lidé mají dopředu ohlásit, aby měl lékař vakcínu připravenou. Na podzim odborníci doporučují spojit přeočkování proti covidu-19 s očkováním proti chřipce.