Vyspělé země mají přebytek vakcín, má jít až o 1,2 miliardy dávek

Vyspělé země mají v současnosti přebytek zhruba 1,2 miliardy dávek vakcín proti covidu-19. Agentuře EFE to dnes řekl Santiago Cornejo, ředitel očkovací aliance Gavi, která zřizuje program COVAX.

Program COVAX, který zastřešuje Světová zdravotnická organizace (WHO), distribuuje vakcíny do chudších zemí hlavně v Africe, Latinské Americe či Asii. Podle Corneja by proto bohaté státy měly přepustit Africké unii a programu COVAX své objednávky u největších výrobců očkovacích látek.

Světová zdravotnická organizace dlouhodobě poukazuje na nízkou proočkovanost v chudých zemích, a to hlavně v Africe či Latinské Americe. WHO z tohoto důvodu také kritizovala podávání třetích dávek vakcíny v bohatších zemích.

Odborníci poukazují na to, že kvůli nízké proočkovanosti vznikají v chudších zemích varianty koronaviru, které mohou být nebezpečnější a nakažlivější.

Podle aliance Gavi je v současnosti hlavním problémem distribuce a nikoliv nedostatek vakcín. Podle odhadů by farmaceutické firmy měly vyrobit do konce letošního roku 12 miliard dávek vakcín. „Mezi hlavními prioritami je ukončení všech forem zákazů vývozu očkovacích látek, a to hlavně ze strany indické vlády,“ dodal Cornejo. Například Indická vláda totiž výrazně omezila vývoz vakcín do programu COVAX, aby zajistila zásoby pro své obyvatelstvo.

Program COVAX dodal do 141 zemí světa zhruba 280 milionů vakcín. Do konce roku chtěl program poskytnout chudším zemím dvě miliardy dávek očkovacích preparátů. Následně ale program zrevidoval svůj cíl na 1,4 miliardy dávek, což by mělo stačit na naočkování 40 procent populace rozvojových zemí.