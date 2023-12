Novou polskou vládu sestaví Donald Tusk

Tuskovi jako novému polskému premiérovi už poblahopřála předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Congratulations @donaldtusk on becoming Poland’s Prime Minister.



Your experience and strong commitment to our European values will be precious in forging a stronger Europe, for the benefit of the Polish people.



I look forward to working with you, starting with this week’s… pic.twitter.com/G3kSlrKcNc