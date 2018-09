Nové sociální byty zaplatí za obce stát, slíbil Babiš starostům

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITA - Aktuality autor: von

Premiér Andrej Babiš podpořil větší autonomii českých obcí bez zásahů státu. Pokud se ovšem jejich starostové rozhodnou postavit nové byty a dvacet procent z nich budou sociální, stát na ně poskytne dotaci v jejich plné výši. Premiér to oznámil sněmu Svazu měst a obcí.

"Musíme motivovat obce, aby stavěly. Když se obec rozhodne postavit 50 bytů, stát na 20 procent z nich, které budou sociálními byty, poskytne nevratnou dotaci ve výši 100 procent," řekl předseda vlády. Podle něj s tím počítá projekt Výstavba o dostupném bydlení, který připravila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Projekt byl podle ministryně připraven po dohodě se starosty, bude mít formu nařízení vlády, využity na něj budou i evropské peníze. Projekt vycházel z dosavadních žádostí obcí o dotace, které dohromady chtějí 2,2 miliardy korun ročně. Předseda SMO František Lukl potvrdil, že mezi starosty je o projekt zájem. Ocenil by také podporu vlády pro zajištění venkovských lékařů nebo financování poštovních služeb, pokud přejdou na obce.

Babiš slíbil také změny stavebního zákona, které by zkrátily lhůtu pro výstavbu bytu v Praze z deseti let na jeden rok. Premiér připomněl rovněž potřebu výstavby dopravní infrastruktury, přičemž na investice by měly být využity evropské dotace. Vyslovil se i pro větší kompetence samosprávy, vláda by podle premiéra například neměla rozhodovat o platech místních politiků, což nyní stanovuje svým nařízením.

Řídit obci jako rodinu

Babiš také uvedl, že za uplynulé čtyři roky se podíl obcí na rozpočtovém určení daní navýšil o 30 procent. Obce podle premiéra mají na účtech podle údajů k polovině letošního roku dohromady 162 miliard korun. "Ne všechny tyto peníze se nám podařilo přetavit do investic, aby se nevylidňoval venkov," poznamenal premiér.

Lukl k tomu poznamenal, že starostové se snaží obce spravovat jako rodinu. "A proto máme na účtech přebytky, zodpovědně se připravujeme na časy horší, až na řadu projektů nebudou finance z EU," vysvětlil.

Starosty na sněmu oslovili také další ministři včetně ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), který připomenul projekty na boj se suchem včetně výstavby retenčních nádrží. Ke starostům promluvili rovněž předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) nebo místopředseda Senátu Ivo Bárek (ČSSD). Odpoledne na sněmu vystoupí prezident Miloš Zeman.