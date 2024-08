Nová varianta mpox (opičích neštovic) se objevila ve Švédsku, doposud byla jen v Africe

Ve Švédsku byl prokázán jeden případ nákazy novou variantou nemoci mpox, dříve známé jako opičí neštovice. Dnes to oznámil švédský ministr zdravotnictví Jakob Forssmed, informovala agentura Reuters. Je to první případ této nové varianty mpox mimo Afriku.

Světová zdravotnická organizace ve středu vyhlásila nejvyšší stupeň varování kvůli nové variantě virového onemocnění mpox v Africe. Už v úterý Africká unie vyhlásila nejvyšší stupeň ohrožení veřejného zdraví na celém kontinentu. Ministr Forssmed nyní uvedl, že ve Švédsku se objevila závažnější varianta viru označovaná jako Clade I.

Případ byl diagnostikován v okolí Stockholmu, nemocná osoba dříve žila v postižené oblasti v Africe, uvedla na tiskové konferenci ředitelka Agentury pro veřejné zdraví Olivia Wigzellová. Veřejnost ministr ujistil, že zásoby vakcín v zemi jsou dostatečné a není třeba přijímat žádná další bezpečnostní opatření, píše server Omni.

Mpox je virové onemocnění, které se přenáší ze zvířat na člověka, ale také těsným fyzickým kontaktem s osobou nakaženou virem. Od ledna 2022 se v 16 afrických zemích objevilo 38.465 případů mpoxu a 1456 nakažených zemřelo. Letos je případů ve srovnání s loňským rokem o 160 procent více. Nejpostiženější je Kongo.

Vakcín proti mpox, dříve opičím neštovicím, je v ČR podle ministerstva zdravotnictví (MZd) dostatek. Očkování doporučuje zejména před cestou do rizikových afrických zemí. V reakci na varování Světové zdravotnické organizace (WHO), která vyhlásila stav veřejného ohrožení mezinárodního významu kvůli epidemii v Africe, to dnes ČTK řekl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. V Česku bylo letos případů této infekce podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 11, v červenci žádný nový nepřibyl. V roce 2022 jich bylo zachyceno 71, v celé Evropě přes 22.000.

Lidé, kteří cestují do 15 afrických zemí, kde byla nákaza dosud hlášená, tedy Beninu, Burundi, Kamerunu, Středoafrické republiky, Konga, Demokratické republiky Kongo, Ghany, Libérie, Mozambiku, Nigérie, Rwandy, Súdánu, Jižní Afriky, ale také Egypta nebo Maroka, by podle ministerstva měli vhodnost očkování nebo další prevence konzultovat v některém z center očkování a cestovní medicíny. Samotné očkování je možné absolvovat v 10 centrech ve většině krajů ČR.

zdroj: Profimedia