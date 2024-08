Méně lidí v hospodách, spotřeba piva v ČR klesá od roku 2016

Mezi roky 2016 až 2018 začal klesat podíl lidí, kteří alespoň někdy pijí pivo. V loňském roce si pivo někdy dalo 79 procent mužů a 42 procent žen, v roce 2016 to bylo o deset procent více u mužů a o 15 procent více u žen.

Vyplývá to z výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, který dnes na briefingu v Praze představil sociolog Jiří Vinopal a ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.

Úbytek lidí, kteří pivo pijí, není otázkou některé specifické demografické skupiny, pokles hodnot lze podle sociologa sledovat u všech skupin, a to podle věku i vzdělání. Například snižující se konzumace piva mezi muži nad 60 let započala už kolem roku 2012, mezi ženami začal tento trend zhruba v roce 2018.

"Jsou to převážně ekonomické důvody. Lidé dodržují víc zdraví životní styl, sportují, nesedí po hospodách. Dneska si lidé chtějí více odpočinout a popovídat, není to o množství piva, ale i o sociálním aspektu," řekl Slunečko.

Z výzkumu také vyplývá, že klesá průměrné množství piva, které muži i ženy vypijí za týden. V loňském roce to bylo u mužů 7,4 půllitrů piva týdně, zhruba o dva půllitry méně než v roce 2020. Ženy si loni daly dva půllitry za týden, v roce 2020 to bylo 2,7 půllitru.

Slunečko upozornil na to, že snížení konzumace nepředstavuje pro hospody existenční problém, ale cílem svazu je návštěvnost i konzumaci zvýšit, a to také u mladých, kteří podle něj piva pijí málo. Restaurace a hospody musí představit takovou nabídku, aby se lidé do hospod vraceli, což zahrnuje i nealkoholické varianty, doplnil.

Z výsledků mimo jiné plyne, že pivo si v české společnosti udržuje atribut společenského nápoje. Většina lidí pije pivo častěji s někým dalším, 77 procent mužů loni pilo pivo ve společnosti, v případě žen 80 procent. Zároveň ale přibývá lidí, kteří konzumují pivo sami. V roce 2023 většinou nebo téměř vždy sama pila třetina mužů a pětina žen.

Slunečko uvedl, že teď se zhruba 30 procent piva vypije v hospodách a restauracích, 70 procent piva nakoupí lidé v maloobchodech. "V současné době se lidé v hospodách potkávají méně. To, jak pivo zdražuje, nám vyhání lidi z hospod," řekl.

Český svaz pivovarů a sladoven si dal už dříve za úkol dostat českou pivní kulturu na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Zatím se to podle Slunečka podařilo ve dvou krajích. "Snažíme se, aby kulturní tradice zůstala zachována," řekl Slunečko. Podle výzkumu ale klesá počet mužů i žen, kteří jsou hrdí na vysokou konzumaci piva v ČR, naopak například přibývá žen, které cítí stud. Respondenti často uváděli také obě varianty.