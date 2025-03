Nová reality show StarHouse ještě pořádně nezačala, ale lidi už nešetří kritikou

Koncept je prý neoriginální a obsah nebude fungovat. Moderátorka nové reality show má ale zcela opačný názor.

Nová reality show StarHouse, která přináší dramatický příběh osmi pro společnost zcela zásadně důležitých influencerů zavřených ve vile, sice začala teprve před několika dny, ale než se vůbec nějaké drama stihlo rozvinout, lidé spustili kritickou artilerii.

Jedni si nemyslí, že soutěž v tom, kdo je nejvíc "opravdový", má dost silnou pointu na to, aby uživila celou show, jiní zas vidí až přílišné paralely s jinými světovými reality show.

Pořad moderuje zpěvačka a rapperka Sharlota Blakk, která s kritkou nepříliš překvapivě nesouhlasí: „Je to založeno na tom, kdo je nejvíc real. V dnešní době sociálních sítí se to ne vždy musí ztotožňovat s realitou a tohle je takové odhalení té pravdy. Dáme je tam na dva měsíce pod jednu střechu a bez internetu. V rámci výher a her budeme odkrývat charakterové vlastnosti,“ popisovala pro eXtra.cz

„Doufám, že se ti lidé budou chovat tak, jak to cítí a ne tak, jak si myslí, že se to bude líbit divákům, protože o tom ta show je. Myslím si, že s tím, když tam bude člověk autentický, tak tím nejdále v té reality show dojde,“ pokračuje.

Negativní zpětná vazba ji nicméně, zdá se, nijak zvlášť nevyvádí z míry: „Kritika je a kritika bude. Když bych se toho měla bát, tak mě to bude brzdit v mojí cestě a tvorbě a nikam bych se neposunula. My sami nevíme, co se z toho vyvrbí. I pro nás to je překvapení a neznámá. Vždycky se s tím bude pojit předsudek a negativní zpětná vazba,“ tvrdí. Inu, jak sama říká, uvidíme, kam cesta povede dál.