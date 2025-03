Byli si souzeni. Známý herec si vyrazil s přítelkyní, i po čtyřech letech září radostí

Už jsou spolu čtyři roky, ale pořád mají oči jen jeden pro druhého. A tak to má vypadat, když všechno funguje podle plánu.

Přítelkyně Jakuba Prachaře, Sara Sandeva, ztvárnila jednu z hlavních rolí ve filmu Moře na dvoře. A byť se pár neobjevuje ve společnosti až tak často, podobnou příležitost si samozřejmě nemohl nechat ujít ani Prachař a přišel svou milou podpořit na slavnostní premiéru.

Nebudeme se pouštět do spekulací, ale skoro by se zdálo, že dvojice nechodí až tak moc ven, protože zkrátka nemusí. Vystačí si totiž navzájem – oba jsou s tím druhým od pohledu šťastní a nechtějí být ani chvíli od sebe. Jak si všimli redaktoři magazínu eXtra.cz, pár trávil celý večer spolu, jak to jen šlo, nenechal si ujít žádnou příležitost k nenápadnému pohlazení či něžnému dotyku a oba se nedokázali přestat usmívat.

A to zní tak perfektně, až by jeden skoro záviděl. Obzvlášť vezmeme-li v potaz, že vášeň i porozumění působí, jako by se snad jednalo o nový vztah, ale dvojice je ve skutečnosti spolu už nějaké čtyři roky.

Začátky byly prý přitom nenápadné: Potkali se při natáčení seriálu Dvojka na zabití a z pracovního vztahu tak nějak plynule bez většího vzruchu přešli v partnerský.