Nová reality show bude stát za to: Soutěžící se vrátí v čase!

5. 6. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke

Velmi oblíbený televizní formát konečně dorazí i na naše obrazovky: Soutěžící si zkusí život na venkově a na farmě.

Kdyby se Jarek Nohavica narodil před sto léty, byl by vazačem knih, jak nás informuje ve své slavné písni. Narodit se před stoletím si nově vyzkouší i účastníci chystané reality show, ale knihy vázat opravdu nebudou. Řeč je totiž o novince Farma Česko, která, jak už napovídá název, nechá soutěžící zakusit radosti i strasti zemědělného života.

A všechno samozřejmě pěkně ručně, bez hnoje a hlíny by to přeci nebyla žádná venkovská idylka.

Žerty stranou, zemědělství je lákavé téma a formát pořadu velmi populární: Ne každý je totiž rodilý venkovan a spojit pro celou řadu diváků vlastně celkem exotické zasazení se soutěží o pořádný balík peněz, je zkrátka výborný nápad.

Účastníci si navíc vyzkouší i neslavné začátky: Dorazí na opuštěnou, rozbořenou farmu bez tekoucí vody či elektřiny a zemědělnou živnost budou muset vybudovat pěkně od píky. Formát výběru soutěžících je známý už ze Survivora: Tým se bude skládat z běžných lidí i celebrit.

Soutěž bude moderovat Vilém Šír, kterého diváci jistě dobře znají z jiných show, konkrétně z Love Islandu a Let's Dance.

„Určitě ty zkušenosti, které tady získají, budou skvělé, každému to něco dá. Já bych si z toho vzal hodně. Protože ten zrychlený život, který žiju… zažít klid na farmě, kdy se člověk soustředí jen na jednu věc a vrátíme se o sto let zpátky, tak si možná budeme vážit toho, jaký máme v dnešní době luxus a třeba pak nebudeme naštvaní, když budeme stát v zácpě. Chtěl bych to zažít kvůli těm zkušenostem, ale bude to drsná realita. Jsme v České republice, nemáme tu každý den třicet stupňů, v tomhle období je občas zima. Ty večery tady budou fakt chladné,“ předpovídá moderátor.

23.6. bude k vidění první díl. Vítězný farmář si domů odnese milion korun, o napětí bude jistě postaráno.