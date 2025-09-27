Nová láska prozrazena! Seriálový sympaťák se dal dohromady s dcerou slavného herce
27. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Většinou si hlídá soukromí, za novou lásku se ale opravdu nestydí.
Jiskří to, že si to člověk div nesplete s ohňostrojem. Sympatický herec Marek Lambora našel nové štěstí v objetí dcery slavného herce Miroslava Hanuše.
S Jindřiškou Hanušovou si vyrazil do společnosti už podruhé, tentokrát na premiéru muzikálu Taťkové. A o tom, že se nejedná o pouhé přátelství, opravdu nemohlo být pochyb.
Oba zamilovaní se k sobě náramně měli, nešetřili něžnými doteky i kouzelnými pohledy a vůbec jim to spolu seklo, jak zákon káže.
Jak už padlo, Jindřiška pochází z herecké rodiny a slavného odkazu se chopila s pořádnou vervou: Také se věnuje hraní a k vidění byla už v celé řadě divadelních her.
„V sedmi letech, kdy jsem se objevila v hraném dokumentu, mě to umělecké prostředí fascinovalo natolik, že jsem si naivně řekla: Chci být herečkou! Samozřejmě jsem netušila, co to pořádně obnáší. Ovlivnilo mě i to, že nás rodiče odmala brali do divadel. Viděli jsme, jak tam jsou spokojení, že mají přátele, jak příjemné to je prostředí,“ prozradila v rozhovoru pro iDnes.
Tak ať to vydrží!