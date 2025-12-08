Dnes je pondělí 8. prosince 2025., Svátek má Květoslava
Počasí dnes 6°C Zataženo

Nigerijská vláda dosáhla propuštění stovky dětí unesených z katolické školy

8. 12. 2025 – 10:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Nigerijská vláda dosáhla propuštění stovky dětí unesených z katolické školy
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Nigerijské vládě se podařilo zajistit propuštění stovky školáků, kteří byli ve skupině původně zhruba 300 dětí unesených minulý měsíc z katolické internátní školy sv.Marie ve vesnici Papiri.

Oznámila to dnes místní televize Channels Television, která podle agentury Reuters neposkytla podrobnosti o propuštění.

Agentura AFP s odvoláním na zdroj z OSN napsala, že žáci mají být v pondělí předáni místním vládním úředníkům. Propuštění propuštění stovky školáků AFP potvrdil také mluvčí nigerijského prezidenta Sunday Dare.

Nigerijská křesťanská asociace uvedla, že neidentifikovaná ozbrojenci unesli 21. listopadu 303 dětí a 12 zaměstnanců katolické internátní školy ve vesnici Papiri, která se nachází ve státě Niger. Padesát žáků následně uprchlo, ale od té doby nebyly žádné zprávy o tom, kde se nacházejí ostatní děti, z nichž některým není více než šest let, a pohřešovaní zaměstnanci školy.

profimedia-1054163446 Opuštěná třída ve škole sv. Marie v Papirizdroj: Profimedia

Nigérie je už přes deset let dějištěm hromadných únosů. V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státě Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity. Od té doby země zaznamenala stovky dalších hromadných únosů, při nichž ozbrojené gangy útočí na civilní obyvatelstvo v nedostatečně střežených venkovských oblastech s cílem získat výkupné.

Americký prezident Donald Trump na začátku listopadu pohrozil vojenským zásahem v zemi, aby ukončil to, co označil za vraždy křesťanů páchané islamistickými teroristy. Pro útoky v Nigérii, která je nábožensky rozdělena téměř rovnoměrně mezi křesťany a muslimy, existují různé motivy.

Země už dlouho čelí nejistotě z různých stran, včetně skupiny Boko Haram, která se snaží prosadit svou radikální interpretaci islámského práva a zaměřuje se také na muslimy, které považuje za nedostatečně muslimské. Její útoky si vyžádaly kolem 40.000 mrtvých, nejméně dva miliony vysídlených a jejich výsledkem je hluboká humanitární krize.

Kromě působení Boko Haram se Nigérie potýká také se střety mezi farmáři a pastevci kvůli ubývajícím zdrojům, aktivitami separatistických skupin a etnickým napětím.

Tagy:
děti Vláda násilí únos Nigérie školy
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Šokující konec jednoho z nejpevnějších párů: Slavný zpěvák se rozešel po devíti letech lásky

Následující článek

Tři znamení, která 8. prosince 2025 čekají nové možnosti

Nejnovější články