New York skoncuje s diskriminací tlouštíků

New York se chystá zakázat diskriminaci na základě tělesné hmotnosti. Městská rada ve čtvrtek schválila v poměru 55:4 návrh legislativy, která bude chránit obyvatele New Yorku s nadváhou. Mnozí lidé tento krok podle televize CNN vítají.

Podle newyorského radního Shauna Abreua nemají diskriminovaní lidé s nadváhou možnost se odvolat. Návrh legislativy podpořil, neboť se sám nedávno stal terčem posměšků kvůli tomu, že přibral 18 kilogramů.

Kulturu v USA přitom popsal jako toxickou, co se lidí s nadváhou týče. „Zrovna nedávno za mnou přišel někdo, koho jsem považoval za přítele, dotkl se mého břicha a řekl: ‚Už nám to roste, kamaráde’,“ popsal nepříjemnou situaci Abreu.

Obezitou trpí 40 procent dospělé americké populace. Podle řady studií má společnost vůči lidem s nadváhou předsudky. Na pracovištích dostávají nižší mzdy a mají problém najít si pronájem nebo místa v restauraci či divadle.

Něco podobného podle svých slov pociťuje i Američanka Victoria Abrahamová, která v současnosti působí jako influencerka na sociálních sítích. Uvedla, že by si chtěla najít normální zaměstnání, což však komplikuje její tělesná hmotnost.

Ne každý je obětí

„Když jdu coby tlustý člověk na pracovní pohovor, jsem v nevýhodě,“ říká Abrahamová. „Vím, že ať už je moje kvalifikace jakákoli, moje váha je nevýhodou.“

Jakmile starosta New Yorku koncem května návrh podepíše, takoví lidé se budou moci bránit. Zákon je ochrání před diskriminací na pracovišti a v dalších oblastech života. Týkat se to přitom bude i výšky.

Vůči legislativě však zaznívá i kritika. Republikánský radní Joseph Borelli se podle BBC obává, že umožní obyvatelům New Yorku žalovat „kohokoli za cokoli“. Kromě toho podle něj automaticky pasuje obézní jedince do role obětí. „Mám nadváhu, ale nejsem oběť,“ prohlásil Borelli. „Nikdo by mě neměl litovat, kromě knoflíků na mé košili, které mají co dělat.“

Hmotnost a výška se připojí k dalším osobnostním rysům chráněným před diskriminací – vedle rasy, pohlaví a sexuální orientace. Hmotnost a výšku chrání v současnosti jen šest amerických měst, jako je Washington a San Francisco, plus stát Michigan.

Pandemie obezity

Světová federace pro obezitu nedávno ve své zprávě varovala před pandemií obezity. V roce 2035 bude trpět obezitou či nadváhou 51 procent světové populace, což způsobí podobné ekonomické škody jako nemoc covid-19 v roce 2020.

Náklady na léčbu a důsledky obezity či nadváhy ve zmíněném roce odhaduje organizace na 4,32 bilionu dolarů, což se rovná téměř třem procentům světového hrubého domácího produktu (HDP). V současnosti trpí obezitou jeden ze sedmi lidí a za 12 let to bude každý čtvrtý, uvádí zpráva.

Autoři práce zdůraznili důležitost vypracování národních akčních plánů pro řešení léčby a dopadů obezity. Uznali přitom částečný vliv dopadů koronavirové pandemie, klimatické krize a chemického znečištění na řešení této problematiky.