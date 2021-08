New York, do kterého na dovolenou jet rozhodně nechcete

Alespoň jednou v životě navštívit New York je snem mnoha Evropanů. Nově kvůli tomu nemusí cestovat přes oceán, stačí delší cesta autem. Jenže dobrovolně se do něj žene málokdo, snad jen děti a vnuci místních rodáků na návštěvu příbuzných. Osada New York totiž leží hned u frontové linie v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny.

Vezměte si takového průměrného obyvatele New Yorku, třeba Sašu. Den mu začíná typicky: ráno se musí stihnout umýt a vyčistit si zuby, než vypnou vodu, která z kohoutku teče jen občas a v posledních dnech vůbec, ačkoliv venku je už ráno 30 stupňů Celsia. Pokud nezajel ke studni nabrat vodu do kanystrů, den začne špatně. Pak vyrazí do práce v továrně na výrobu fenolu. Pak nějak přečká volno po práci, protože noční život tu moc nekvete, a jde si lehnout v naději, že vzdálená střelba zůstane vzdálenou. Ale v New Yorku se může stát cokoliv.

Ještě před měsícem na tomto místě bývala v mapách vyznačena obec Novhorodske, než ji 1. července ukrajinský parlament přejmenoval na New York. Jakkoli to zní divně, je to historický název vsi. Nazývala se tak osada německých kolonistů, která tu vznikla na konci 19. století.

Život v New Yorku se ale za Stalina drasticky změnil: nejdříve všechny Němce z osady deportovali do Kazachstánu a v roce 1951 New York přejmenovali. Ale i tak mnoho zdejších rodáků má v dokumentech jako místo narození uvedeno New York ve Stalinské oblasti; Doněck se tehdy nazýval Stalino. V roce 2016 přišli místní aktivisté s nápadem vrátit obci historický název. O pět let později návrh doputoval do parlamentu a hlasy 301 poslanců se Novhorodske změnilo na New York.

Historický název

Postoj místních je mírně řečeno nejednoznačný. Někteří to plně podporují. „Je to naše historie,“ říká vedoucí divadelního kroužku Tamara. „Moje babička žila v sousední vsi a říkávala: pojedu do New Yorku nakoupit.“

Jiní se ke změně stavějí nepřátelsky a tvrdí, že se jich nikdo na nic neptal a že neviděli nikoho, kdo by sbíral podpisy za přejmenování. „Jenom se stydím! Smějí se nám, že žijeme v New Yorku!“ stěžuje si na autobusové zastávce jedna žena. „Když to chtěli přejmenovat, tak nám měli zařídit život jako ve skutečném New Yorku,“ dodává sousedka. Čekající ženy tvrdí, že v obci jsou momentálně nejdražší potraviny a že se vyplatí nakupovat kdekoliv jinde.

Noční život v New Yorku obstarává místní hostinec, který o víkendech funguje jako noční klub, čili se sotva liší od jiných provinčních diskoték. Jindy je to se zábavou horší. Alkoholické nápoje v obchodech prodávají jen do osmi večer, jako všude v okolí fronty.

„Obezřetnost charakterizuje Newyorčana,“ žertuje místní mládež, když naplnila kufr postarší lady lahvemi piva. „Jaký tu je největší problém? Určitě cesty,“ tvrdí jeden z mladíků. „Co s cestami? Práce není. Je tu jedna továrna, a to je vše. Kvůli tomu odtud všichni odjeli, i já. Za chvíli z New Yorku nic nezbude,“ říká jeho soused, který přijel na skok z Polska. „Já tu zůstanu. Narodil jsem se tady a nikam jinam nechci,“ oponuje Andrij, který jako jediný z mladíků podporoval přejmenování rodné obce. Tvrdí, že teď se o New Yorku dozvědí potenciální investoři a „něco vymyslí“. Ostatní se smějí a vysvětlují Andrijův zápal tím, že dělá v továrně na fenol. Ale investoři se do okolí frontové linie nehrnou.

Továrna aspoň platí pravidelně

Po rozpadu Sovětského svazu z desítek místních podniků zůstala jen továrna na fenol, která patří oligarchovi Rinatu Achmetovovi. Práci „na fenolu“, který je cítit po celém okolí, mnozí pokládají za synonymum životního úspěchu. „To tak dobře platí?“ zní otázka a odpovědí je sborový smích: „Platí pravidelně,“ vysvětlují.

„Ve skutečnosti tu žádné perspektivy nejsou,“ tvrdí student Kirill, který přijel domů na prázdniny. „Mám to tady rád, ale žít tu neplánuji. Změnili název, ale jinak se tu nezměnilo nic.“

V New Yorku jsou ale lidé, kteří dokázali využít potenciál názvu ještě před přejmenováním obce: jeden z podnikavců překřtil svou benzinku na New York, aby zlákal řidiče. Uprostřed vsi je stejnojmenná pekárna a pizzerie v jednom, kde si lze koupit „hornický chléb“ i pizzu „Lady New York“ (s kousky kuřete), případně „Policie New York“ (se šunkou) nebo „Taxi New York“ (se salámem, slaninou a žampiony). Je tu i fotbalový klub Ukrajinský New York, který právě vede okresní přebor.

Přestřelky na denním pořádku

Ale přímo během rozhovoru o místním fotbale je slyšet zvuky, jako kdyby něco velmi těžkého shazovali z kamionu, a vzduch se chvěje kilometry daleko. Asi pět kilometrů odtud je Horlivka, jedno z největších měst ovládaných proruskými separatisty. Přestřelky jsou tu na denním pořádku.

„V letech 2014 a 2015 jsme pravidelně běhali do sklepa, jakmile jsme zaslechli výbuchy. Teď se už neděsíme. Je jasné, že naši osadu nepotřebují ani jedni, ani druzí. Nemá smysl běhat do krytu, spí se dál,“ vysvětluje jeden z mládenců.

Na ulicích New Yorku lze často potkat málomluvné ukrajinské vojáky. Na otázku, jak se slouží v New Yorku, odpovídají lakonicky, ale v rámci možností vtipně: „Sakra, zrušili víza!“ říká jeden. „Lokace v Instagramu teď vypadá mnohem líp,“ dodává bez velkého nadšení druhý.

„Nedá se říct, že by život tady byl ráj. Ale žít se tu dá,“ tvrdí nad pivem Oleh.

New York 15. července ostřelovali z Horlivky. Pár domů to poškodilo a devětadvacetiletý voják Oleksandr Horbenko byl zraněn, 19. července zraněním podlehl.