Nevydržela to. Patrasová nedorazila na natáčení, byla namol

Ještě před několika dny se manžel snažil tvrdit, že už je Dáda střízlivá, ale moc dlouho to nevydrželo.

Felix Slováček se ještě nedávno pokoušel mlžit a pouštěl na veřejnost zprávy, že se jeho žena Dáda Patrasová odrazila ode dna a už nepije, ale uplynulo sotva pár dní a máme tu další průšvih. A zase za něj může chlast.

Dáda se měla včera účastnit pořadu Sejdeme se na Cibulce s navrátilcem Alešem Cibulkou, konkrétně epizody názvem Arabela se vrací. Ukázat se měla i samotná princezna Arabela, tedy Jana Nagyová, či vodník Josef Dvořák. Po princezně Xenii se nicméně zem slehla, jelikož ta si momentálně dávala do trumpety u Vietnamců a nevěděla o světě.

Redakce eXtra.cz informuje o svědectví kolemjdoucích okolo jejího bydliště. Lidé prý viděli, jak Slováček musel Dádu táhnout domů, protože po svých to nezvládala. Felix už neměl sílu nic zapírat: „Je to možné, že mě viděli, jak Dádu vedu opilou. Volali mi z nedaleké vietnamské restaurace, kam občas chodíme, že tam je a že je opilá. Původně zavolali i policii, protože Dáda byla v takovém stavu, že nevěděli, jestli nemají volat i záchranku. Policisté byli slušní a řekli mi, že jsou rádi, že jsem přijel a že to místo nich budu řešit přímo já. Alešovi Cibulkovi jsem pak zavolal a natvrdo mu řekl, co se děje. Už nemá cenu si cokoli vymýšlet. Mrzí mě to, ale Dáda je prostě úplně mimo.“

Slováček též zmínil, že Dáda o natáčení rozhodně věděla, protože jí ho ještě ráno připomínal. Kvůli televizi ostatně vyrazila do světa a ke kadeřnici, jenže někde po cestě ji zlákala sklenička a už se to vezlo. Felix z toho pochopitelně není nadšený, ale neví, co má dělat: „Pokud ale sama nechce se svým stavem něco dělat, není tu síla, která by ji k tomu donutila,“