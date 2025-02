Lživý článek přijde draho. Dagmar Havlová má novou šanci na odškodné v řádu milionů

Soudní spor ohledně nepravdivého článku, který si Havlová nenechala líbit, bude opět projednávat výši odškodného. A půjde o miliony.

Bývalá první dáma Dagmar Havlová má opět šanci získat vyšší odškodné za újmu, kterou ji způsobil článek časopisu Pestrý svět z března 2012. Článek tvrdil, že Havlová měla milence a prý s ním byla i ve víkend, kdy zemřel její manžel Václav Havel. Což nebyla pravda a Havlová se pak kvůli poškození dobré pověsti a zásahu do soukromí dlouhé roky soudila s vydavatelstvím Bauer Media, které mělo zmíněný časopis na svědomí. Požadovala pět milionů korun odškodného, ale Městský soud v Praze jí v roce 2015 přiznal pouze 1,2 milionu jako kompenzaci za nactiutrhání.

Obě strany se však proti tomuto rozhodnutí odvolaly. V roce 2019 Vrchní soud v Praze zvýšil částku na čtyři miliony korun. Nakladatelství Bauer Media se však obrátilo na Nejvyšší soud, který v roce 2021 rozhodnutí pro změnu zrušil s tím, že výše odškodného byla nepřiměřeně vysoká a nedostatečně zdůvodněná. Případ se tak vrátil k Vrchnímu soudu, který v roce 2022 znovu nabídl původní 1,2 milionu korun. Havlová se poté obrátila na Ústavní soud.

Ústavní soud všechno předchozí zrušil a vrátil věc k prvostupňovému soudu: „Rozhodnutí obecných soudů porušila práva stěžovatelky na ochranu lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména, právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života,“ uvedl senát Ústavního soudu v čele se soudcem Josefem Baxou.

Soud zdůraznil, že náhrada nemajetkové újmy by měla mít nejen satisfakční, ale také preventivně-sankční funkci. Jinak řečeno, měla by být dost vysoká na to, aby si ostatní setsakra rozmysleli něco podobného dělat. A nikdo zkrátka nesmí těžit z vlastního protiprávního jednání, a to ani v případě, že původce ukončil svou vydavatelskou činnost.

Spor se táhne už deset let a kdo ví, kdy skončí. Nyní bude na prvostupňovém soudu, aby případ znovu projednal a rozhodl o výši odškodného. Uvidíme, jestli se Dagmar Havlová domůže spravedlnosti.