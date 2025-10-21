Nevinen! Slávek Boura po deseti letech zproštěn obvinění: "Přišel jsem kvůli tomu o miliony"
Kdysi slavný moderátor se dočkal zadostiučinění, bude však žádat i odškodnění.
Slavný moderátor Slávek Boura není vyložený svatoušek: Kdysi měl například přiložit k hlavě podnikatele, který mu dlužil peníze, elektrický paralyzér a požadovat podepsání směnky. Za vydírání mu pak hrozilo až osm let natvrdo, nakonec ale dostal jen dvouletou podmínku.
Sám Boura incident nikdy nepopíral: "Ten první případ byla podmínka za to, že jsem požadoval své peníze zpět, s taserem, a tam byl ten problém. Až později jsem se dozvěděl, že taser je zbraň," vysvětloval kdysi.
Když si ale před lety vyslechl ještě obvinění z pašování drog v rámci organizované skupiny, od prvních chvil rezolutně a bez zaváhání tvrdí, že je nevinný.
A po letech mu dal za pravdu i soud: „Podruhé jsem byl osvobozen, ale předpokládá se, že se státní zástupce podruhé odvolá. Ale s největší pravděpodobností už to vyšší instance smete ze stolu jako neodůvodněné obvinění. Ale myslím, že je to správně, protože jde o velikánskou akci, tak je správně, když se odvolává. Kde nic není, ani čert nebere,“ uvedl Boura pro magazín Super.
„Když mě poprvé oslovil major Šimek, který to vyšetřoval, říkal mi, ať jsem v klidu, že to bude v pohodě. Ale pak přišly další věci a soud a já si jen říkal: Proč? Do toho jsem byl propírán v médiích. A až po téměř deseti letech se ukazuje, že to obvinění bylo neopodstatněné,“ zavzpomínal na průběh kauzy.
Nakonec ještě dodal, že se nehodlá jen tak smířit s ušlým ziskem kvůli bohužel stále velmi běžné presumpci viny: „Obvinění z pašování drog v mezinárodní organizované skupině mi udělalo pořádnou díru do práce, protože žádná firma se nechce ušpinit od Boury. Budu žádat vyrovnání, ale vyčíslit částku, o kterou jsem přišel, mohu těžko. Ale za těch deset let to jde každopádně do milionů,“ má jasno.