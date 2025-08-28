Šéfkuchař Punčochář si prožil skutečné peklo. Opakovat ho nehodlá: "Nože se házet nebudou!"
28. 8. 2025 – 8:21 | Magazín | Jana Strážníková
Dnes už má vystaráno, ale začátky byly nebývale krušné.
Oblíbený český šéfkuchař Jan Punčochář patří k nejuznávanějším postavám české gastronomie. A kdyby nestačil věhlas, který mu nese jeho kulinářské umění, do povědomí ještě širší veřejnosti se brzy zapíše, až převezme moderování slavného pořadu Hell's Kitchen.
Již před nějakým časem prozradil, že při vedení Hell's Kitchen nehodlá kopírovat předchůdce a nebude se snažit o přísnost ve stylu legendárního Gordona Ramseyho.
Podobné chování zkrátka nemá v povaze. Neznamená to ale, že by s prací v pořádně ostré atmosféře neměl bohaté zkušenosti.
„Hned po vyučení, když jsem nastoupil na rybím trhu, několikrát jsem dostal pár facek, protože tam to bylo ještě tak, že se házely pánvičky a nože. Bylo to velmi přísný, protože to byla jedna z nejlepších restaurací v tý době,“ přiznal v pořadu eXtra Host magazínu eXtra.cz.
A to byl jen začátek: „Pak jsem odcestoval a tam ten drill byl ještě o hodně horší.“
Scény z filmů, kde se v kuchyni div nestrhne regulérní bitva a vzduchem létá všelijaké náčiní, prý vůbec nejsou fikce: „Není to výmysl. Já jsem několikrát i po tom kšeftu, co na mě pořád šéfkuchař od těch jedenácti třiceti, co se otevřelo, do dvaceti třiceti, než se začalo uklízet, řval, tak jsem přišel domů a měl jsem i slzy na krajíčku,“ vzpomínal Jan.
„Já prošel doopravdy lidským peklem. Ale nelituju toho. Naopak, já myslím, že mi to dalo docela brnění do budoucna, že se z něčeho jen tak nepo*eru,“ nachází pozitiva.
Jeho podřízení se ale žádného brutálního očistce bát nemusí: „Že po někom budu házet pánvičky, že ho budu mlátit a že po něm budu házet nože – tak to tedy ne,“ má jasno.