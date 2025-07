Největší meteorit z Marsu míří do aukce. Jaká je jeho cena?

Lidé stále sní o přistání na Marsu, ale čas od času kousek rudé planety dopadne sám na Zemi. Právě jeden z těchto vzácných úlomků – meteorit označený jako NWA 16788 – bude 16. července vydražen aukční síní Sotheby’s v New Yorku. Očekává se, že by mohl vynést až 4 miliony dolarů.

NWA 16788 byl objeven 16. července 2023 anonymním hledačem meteoritů v oblasti Kefkaf v Nigeru. Pojmenování „NWA“ odkazuje na oblast Severozápadní Afriky, odkud meteorit pochází. Tento šedohnědý kus marťanské horniny váží přes 24 kilogramů, což z něj dělá největší marťanský meteorit, jaký kdy byl na Zemi nalezen. Podle údajů Sotheby’s je přibližně o 70 procent větší než druhý největší známý meteorit z Marsu a tvoří více než 6 procent veškerého marťanského materiálu na Zemi.

Cesta z Marsu a vědecký význam

Meteority jsou úlomky vesmírné horniny, které přežily průlet zemskou atmosférou. Dokud jsou ještě ve vesmíru, nazývají se meteoroidy, během průletu atmosférou pak meteory. NWA 16788 urazil přibližně 225 milionů kilometrů z Marsu, než dopadl do Sahary. Podle odborníků byl pravděpodobně vyvržen z povrchu planety při dopadu asteroidu, který měl dostatečnou sílu na to, aby proměnil asi 20 procent jeho minerálů na sklovitou látku zvanou maskelynit. Povrch meteoritu je navíc pokrytý skelnou fúzní krustou, která vznikla v extrémním žáru při průletu atmosférou.

NWA 16788 patří do skupiny takzvaných šergotitových meteoritů, které pocházejí z marťanských vulkanických oblastí. Název této skupiny je odvozen od meteoritu Shergotty, který dopadl v Indii v roce 1865. Přesné datum dopadu na Zemi není známo, ale vzhledem k absenci zvětrání odborníci předpokládají, že se tak stalo poměrně nedávno. V současnosti je meteorit vystaven veřejnosti v galeriích Sotheby’s v New Yorku až do 15. července.

zdroj: Profimedia.cz

Místopředsedkyně vědecké sekce aukční síně Cassandra Hatton popsala meteorit jako nález, který se objeví jednou za generaci. Připomněla, jak nepravděpodobná musela být jeho cesta: nejprve se musel uvolnit z povrchu Marsu, pak se dostat na správnou trajektorii, přežít průlet atmosférou a nakonec přistát tam, kde ho někdo našel – a ten někdo zároveň musel poznat, že nejde jen o obyčejný kámen.

Nadšení i obavy z prodeje

Někteří vědci i laici vyjádřili zklamání nad tím, že tak vzácný exemplář nebude darován vědecké instituci nebo muzeu, ale půjde do soukromých rukou. Paleontolog Steve Brusatte uvedl, že by bylo škoda, kdyby zmizel v trezoru nějakého oligarchy. Jiní odborníci však upozorňují, že úlomek meteoritu už byl analyzován a referenční vzorek je uchován v čínské Observatoři Fialové hory. Nový majitel navíc může zvolit, že exemplář později věnuje veřejnosti nebo se zapojí do výzkumu.

Geolog Paul Asimow z Kalifornského technologického institutu připomíná, že meteority jsou nenahraditelné pro pochopení historie sluneční soustavy. Zároveň ale dodává, že i malý podvzorek obvykle obsahuje všechny klíčové informace, které se nacházejí v celém kameni. Aukce meteoritu NWA 16788 proběhne v rámci širší nabídky přírodovědných artefaktů. Sotheby’s draží také kamennou sekeru z doby kamenné, kostru mladého ceratosaura starou 150 milionů let, artikulovanou nohu tyranosaura rexe a další vzácné fosilie.