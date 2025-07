Tvrdík nevyloučil Dioufovo setrvání, Slavia se nadále zajímá o Klimenta

11. 7. 2025 – 15:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Obránce El Hadji Malick Diouf nakonec možná zůstane v Edenu.

Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík na dnešní tiskové konferenci před blížícím se startem nové sezony uvedl, že anglický West Ham zatím stále nepředložil nabídku, která by splnila představy Pražanů. Úřadující český mistr se zároveň nadále zajímá o reprezentačního útočníka Jana Klimenta z Olomouce.

Diouf nezasáhl ani do jednoho zápasu Slavie v letní přípravě a trenér Jindřich Trpišovský už se pomalu smiřoval s jeho odchodem. West Ham však dosud nepředložil nabídku, jakou by si Pražané představovali. Červenobílí si dvacetiletého senegalského levého beka, který působí ve Slavii od loňské zimy, cení na více než 20 milionů eur (půl miliardy korun).

"Věřili jsme, že se jednání s West Hamem doberou rychlého konce. Proto jsme požádali trenéra, aby hráče nenasazoval. V této chvíli se nám zatím bohužel nepodařilo sladit představu pro transfer. Je to jediná pozice ze základní sestavy, na které může dojít k transferu. V této chvíli není nic nového, hráč se připravuje s týmem," uvedl Tvrdík.

Upozornil, že přestupní období je teprve na začátku. "Jsme trpěliví. Buď se domluvíme s West Hamem, nebo budeme čekat na nabídky jiných klubů. V případě, že se ani to nestane, tak si po zranění Dominika Javorčeka umím úplně v klidu představit, že vstoupíme do jednání s hráčem. A budeme se s ním pokoušet domluvit, aby tu zůstal ještě na podzim na Ligu mistrů," dodal Tvrdík.

O Klimenta Slavia usiluje už delší dobu. Jednatřicetiletý útočník utrpěl v dubnovém utkání domácího poháru zlomeninu lýtkové kosti a je v rekonvalescenci. "Záležitost Jana Klimenta ještě řešíme. Olomouc má nového majitele Pavla Hubáčka, tým má logicky jiné ambice, než měl, chce postoupit do Evropské ligy. Chce mít úspěšnou sezonu," uvedl Tvrdík.

"O tom hráči i ve vazbě na jeho zdravotní stav ještě stále diskutujeme. Nabídku jsme předložili, jsme v diskuzi s olomouckým klubem. Teď naposledy tento týden v Karlových Varech i s Pavlem Hubáčkem. Máme nějakou představu, jak to skončí, ale ještě bych ji neříkal," uvedl Tvrdík.

Slavia dosud přivedla čtyři letní posily. Angažovala českého reprezentačního záložníka Michala Sadílka, japonského pravého beka Daikiho Hašioku, gambijského křídelníka Youssouphu Sanyanga a slovenského levého obránce Javorčeka, který se však v minulých dnech vážně zranil.

"Je to samozřejmě otázka vhodnosti takového hráče na trhu na post levého obránce s levou nohou. Je to nejkomplikovanější a nejsložitější pozice ve fotbalovém týmu. Samozřejmě ve chvíli, kdy se zranil Dominik, se díváme do databází, jestli jsme někoho nepřehlédli, jestli není někdo k dispozici. Tam bych řekl, že je ta možnost ještě otevřená. Ale samozřejmě když bude na trhu nějaký zajímavý hráč třeba na pozici útočníka, tak to není uzavřené," řekl Tvrdík.

Trenér Trpišovský poznamenal, že o doplňování týmu už neuvažoval. "Kádr byl nějak složený. Spíš upřímně potřebujeme kádr zúžit a čím dřív, tím líp najít uplatnění hráčům, kteří momentálně v kádru nebudou. To už máme v hlavě. Situaci samozřejmě změnilo zranění Dominika Javorčeka, ale nepanikaříme. V hlavě máme to, že budeme pracovat s tím, co tu je," řekl Trpišovský.