Nejen Slováček! Kvůli podvodu přišel o miliony i slavný český režisér
3. 9. 2025 – 8:19 | Magazín | Jiří Rilke
Seznam známých tváří, které naletěly podvodnému investičnímu schématu, se rozrůstá.
Zdá se, že seznam celebrit, které se společně s tisíci dalších klientů nechaly nalákat na vidinu rychlého zhodnocení úspor, není ještě finální.
Už nedávno vyšlo najevo, že podvodnému schématu typu "letadlo" firmy Glocin sedlo na lep víc než šest tisíc lidí, kteří vložili přes čtyři miliardy korun.
Podfuk praskl, peníze zmizely, organizátoři jakbysmet a insolvenční správce nemá z čeho vyplácet, takže šance, že by se někdo ze zúčastněných ještě někdy shledal se svými úsporami, je naprosto mizivá.
Mezi poškozenými figuruje například slavný saxofonista Felix Slováček, který dle vlastních slov přišel o pořádné peníze: „Kdybych řekl, kolik jsem do toho napumpoval, před lidmi budu ještě za většího pitomce, který takhle hloupě naletěl,“ uvedl pro eXtra.cz.
Kolik přesně prošustroval, nechtěl říct. Server Novinky tvrdí, že se jedná o 1,5 milionu, magazín eXtra.cz ale podle všeho zjistil, že jde o daleko vyšší cifru. Zatím ji nicméně neprozradil.
O nespecifikovanou částku přišla také slavná rychlobruslařka Martina Sábliková. A seznam nekončí: Napálit se za pořádný balík nechal i režisér Jiří Adamec.
Dle insolvenčního rejstříku vložil do projektu pěknou hromadu peněz: Zhruba 2,5 milionu korun.
S úroky si nyní nárokuje 3,12 milionu, ale jak už padlo – nárokovat může, jenže když není z čeho vyplácet, nedostane nejspíš prostě a dobře nic.
Nutno dodat, že se Adamec při disponování financemi takříkajíc nebál ničeho: Investice se navíc podle všeho skrývala za smlouvu o zápůjčce a vyplácet se měla pomocí voucherů na jakousi podivnou kryptoměnu.
Což už na první dobrou zní jako naprosto ložený podvod. Adamec měl nicméně kuráž a solil.