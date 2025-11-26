Nečekaná krize! Jitka Boho v slzách: "Nic jsem nevybudovala!"
26. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Na modelku jakoby snad přišla předčasná krize středního věku. Na bilancování je ale ještě čas.
Oblíbená modelka a zpěvačka Jitka Boho v poslední době jiskří a nemůže se nabažit štěstí ze své nové lásky, kterou zaplanula k Lukáši Langmajerovi.
Ale ani v emocionálním rauši a opojení z čerstvého vztahu není každý den posvícení. Občas na člověka přijde bilancování, pocit, že mu život utíká mezi prsty a on vlastně nic nedokázal.
Ruku na srdce, jen málokdo dokáže podobným myšlenkám uniknout. Většinou ale přicházejí až ve středním věku, což opravdu ještě není Jitčin případ – modelce je 34 let.
„Já jsem za poslední dny taková plačka, že by si mě mohli na to i najímat,“ napsala k uslzené fotce, kterou zveřejnila na sociální síti.
„Je mi 34, nic jsem nevybudovala, jsem v podnájmu, co budou mít po mně mé děti, atd atd….HOV**. Jen to, co si prožijeme, co nosíme uvnitř, v sobě, v srdci, to, co nám nikdo nevezme, je důležité!“ vystřihla filozofický veletoč.
Další slzy prý nemohla udržet dojetím, když poznala Lukášovu maminku: „Měla jsem tu čest poznat maminku svého kluka, měla jsem trému, to se přiznávám, ale dojalo mě to,“ svěřila se.
„Materiální věci jsou fajn, máme je rádi, přirozeně, usnadňují nám život, zpříjemňují ho, líbí se… Ale to opravdové a to, co budeme mít v sobě napořád, to si za peníze nekoupíme, a hlavně to nám nikdo nevezme!“ dodala na závěr příspěvku postřeh, se kterým se nedá nesouhlasit.
Langmajer na rozdíl od své milé nejspíš nepláče, ale vztah si také nemůže vynachválit: „My jsme velmi šťastní, já jsem velmi rád, že je to tak, jak to je. Mimochodem jsem slíbil v autě, že to zmíním, že Jitka umí hrozně dobře knedlíky s vajíčkem, do křupava, jsem moc spokojený,“ pokyvoval nedávno v rozhovoru pro Super.cz.