Největší cenový otřes před Vánoci: Albert pošlapal ceny másla, lososa i Kinder dobrot

Vánoce zaklepaly na dveře a obchodní řetězce začínají přitvrzovat. Albert se v aktuálním letáku předvedl v až nečekané formě a spustil slevy, které na první pohled vypadají jako reakce na stále rostoucí tlak konkurence. Ať už chcete nakoupit na adventní pečení, doplnit zásoby do spíže nebo jen ulovit pár výhodných položek, letošní přelom listopadu a prosince je k tomu ideální.
Mlékárenská revoluce
Největší poprask vyvolává máslo. To se tradičně drží kolem šedesáti korun, jenže Albert jej srazil z běžných 59,90 na 28,90 při použití aplikace. Bez ní vyjde na 37,90, což je stále cena, která se hned tak nevidí. Pro mnoho domácností je to příležitost zásobit se před vánočním pečením opravdu výrazně levněji.
Podobný směr nabírá i cena Jihočeského trvanlivého mléka 3,5 %. Z původních 27,90 padá na 17,90. A k tomu Jihlavanka Standard za 239 korun při nákupu přes aplikaci, tedy o 160 korun levněji než běžná cena. Pokud má někdo v plánu zásobit spíž na zimu, teď je vhodný okamžik.
Maso a ryby za překvapivé ceny
Velmi sledovanou položkou je čerstvý losos – filet s kůží. Jeho cena spadla z 53,50 na 29,90 za 100 g. To je sleva, která se před Vánoci obvykle nevidí a může vyvolat mezi zákazníky pořádný lov. Za pozornost stojí i vepřová kýta bez kosti, která padla na 48,90, a také francouzská bageta za 6,90. Albert tak nabízí poměrně levnou možnost postavit rychlou večeři nebo hostinu.
Slevovou vlnu doplňují pomeranče za 23,90 za kilogram, tedy jedna z nejnižších zimních cen.
Sladkosti a nápoje ve vánoční lavině
Kinder dobroty padají jedna za druhou. Kinder čokoláda je nyní za 29,90 místo běžných 49,90, Kinder Surprise za 17,90. Vánoční figurky a cukrovinky Milka či Lentilky pak míří až 40 procent dolů. Rodiny s dětmi tak mají šanci vyřešit Mikuláše i část Vánoc za mnohem méně.
Do toho dvoulitrové balení Coca-Coly či Fanty za 31,90 s aplikací potěší všechny, kdo čekají sváteční návštěvy.
Závěr
Albert tento týden odpálil cenovou ofenzivu, která může výrazně zahýbat předvánočním trhem. Ceny jsou v některých případech nečekaně nízké a dá se předpokládat, že akční zboží zmizí z regálů rychle. Pro zákazníky je to ale jasný signál – kdo chce nakoupit chytře a levně, měl by si tenhle leták opravdu projít.