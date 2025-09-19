NCOZ obvinila sedm lidí z manipulace s městskými byty v Havířově
19. 9. 2025 – 16:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili sedm lidí v souvislosti s pronajímáním městských bytů v Havířově na Karvinsku.
Mezi obviněnými jsou i čtyři úředníci. Novináře o tom dnes informoval mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Obviněným za zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby hrozí vězení od dvou do osmi let.
"Případ souvisí s pronajímáním bytů v majetku Statutárního města Havířov předem vybraným jedincům na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou čtyři úřední osoby," uvedl Ibehej. Kriminalisté dospěli k závěru, že obvinění v letech 2019 až 2023 účelově obcházeli zásady upravující podmínky pro pronajímání městských bytů. Podle jejich zjištění měli upřednostňovat vybrané jedince na úkor ostatních uchazečů. Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby.
Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě. Případ dozoruje havířovská pobočka Okresního státního zastupitelství v Karviné. Správu a údržbu bytového a nebytového fondu města má na starosti Městská realitní agentura Havířov. "K aktuálnímu obvinění nemáme žádné informace. S policií jsme v minulosti vždy spolupracovali, ale nikdy jsme od ní neměli žádnou zpětnou vazbu," řekla ČTK mluvčí agentury Simona Součková.
Policisté se o činnost agentury zajímali už loni. Poprvé kriminalisté v sídle havířovské městské společnosti zasahovali loni v dubnu. Tehdy v souvislosti s veřejnými zakázkami obvinili šest lidí, a to ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku a podplacení. Druhý zásah NCOZ se uskutečnil v polovině října a během dalšího vyšetřování kriminalisté zjistili další skutečnosti, které vedly k obvinění (ze stejných zločinů) jedné další osoby a tří firem. U už dříve obviněné šestice policisté následně jejich trestní stíhání ještě rozšířili o další zločiny jako porušení povinnosti při správě cizího majetku a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.