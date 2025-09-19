Vyhynulý dodo se má vrátit na Zemi už za pár let – vědci píší nový Jurský park
19. 9. 2025 – 15:18 | Zpravodajství | Alex Vávra
V texaských laboratořích ožívá sen, který zní jako z pohádky – vrátit na svět ptáka, jenž se stal symbolem vyhynutí. Firma Colossal Biosciences tvrdí, že je jen několik let od chvíle, kdy se blboun dodo znovu projde po zemi.
Vědci z texaské biotechnologické firmy Colossal Biosciences oznámili, že učinili zásadní krok ve snaze geneticky obnovit blbouna dodo, nelétavého ptáka vyhubeného v 17. století. Tento pták, kdysi obývající lesy Mauricia, se stal symbolem vyhynutí. Colossal tvrdí, že kombinací genového inženýrství a technologií úprav DNA Crispr je možné vytvořit jeho funkční genetickou kopii.
Vědci firmy nedávno dosáhli průlomu: podařilo se jim vypěstovat zárodečné buňky z holuba skalního. Pro laiky nenápadná zpráva, pro genetické inženýry ale zásadní milník. Právě z těchto buněk se vyvíjejí spermie a vajíčka – a na jejich základě by mohl vzniknout pták s geny připomínajícími dávno zmizelého blbouna.
Hon na doda
Celý proces připomíná scénář z Jurského parku. Nejbližší příbuzný doda, holub nikobarský, poskytne genetický základ. Jeho buňky budou editovány a vloženy do embryí slepic, které vědci dokážou učinit sterilní. Slepičí náhradní matky pak přivedou na svět potomky, jejichž genetická výbava se bude stále více blížit vyhynulému ptáku.
Cílem je vytvořit nejen jedince, ale rovnou celou populaci. Colossal otevřeně mluví o tisících ptáků, kteří by se měli stát součástí přírody Mauricia. Firma už dokonce spolupracuje s ochranářskými organizacemi na hledání bezpečných lokalit bez krys a dalších predátorů, které kdysi pomohly dodovi k vyhynutí. Na rozdíl od savců ale ptáci představují větší výzvu. Protože se vyvíjejí ve vejcích, nelze je klonovat stejným způsobem jako například ovce Dolly. Vědci musí nejprve vytvořit dvě generace ptáků, které teprve kombinací předají požadované geny. Proces je tedy pomalejší a složitější, ale podle Colossalu uskutečnitelný.
Nadšení i varování
Zatímco část veřejnosti mluví o revoluci, odborníci varují před přehnanými očekáváními. Zvíře není jen soubor genů, připomínají kritici. Dodo byl výsledkem složitých interakcí mezi genomem, prostředím, potravou i predátory. Jakmile byl jeho ekosystém narušen, pták zmizel. Nově vytvořený organismus tak nikdy nebude stoprocentně pravý dodo, ale spíše hybridní napodobenina. Ozývají se i hlasy, že označovat tento proces jako „de-extinkci“ je zavádějící. Vytváří totiž iluzi, že věda dokáže napravit vše, včetně nenávratně ztracených druhů. A to může otupit naléhavost chránit ty, kteří ještě přežívají. „Pokud začneme spoléhat na laboratoře, proč bychom měli bojovat proti ničení přírody?“ ptají se ochranáři.
Colossal se ale nenechává odradit. Firma od roku 2021 získala více než půl miliardy dolarů a mezi investory patří slavná jména: Tom Brady, Tiger Woods, Paris Hilton či režisér Peter Jackson. Ten ve firemním videu nadšeně podporoval snahu oživit moa, obřího nelétavého ptáka z Nového Zélandu. Právě tato „věda ve stylu Jurského parku“ přitahuje peníze i pozornost, kterou tradiční ochranářské projekty jen těžko získávají. Na druhé straně má výzkum i praktický přesah. Technologie vyvinutá pro doda může posloužit k záchraně ohrožených druhů. Vědci uvažují, že by mohli posílit genetickou odolnost populací ptáků, které trpí nedostatkem variabilních genů. Jedním z příkladů je holub růžový, žijící rovněž na Mauriciu, jehož přežití je dnes nejisté. Pokud by se podařilo vložit do jeho genomu varianty odolné proti chorobám, mohl by získat novou šanci.
Ať už to nazveme de-extinkcí, nebo spíše genetickým experimentem, fakt je, že Colossal se stal fenoménem. Vědci i veřejnost budou sledovat, zda se jim skutečně podaří proměnit laboratoře v líheň „znovuzrozených“ tvorů. Dodo se tedy možná jednou skutečně vrátí. Ne jako dokonalá kopie, ale jako genetický odkaz připomínající, že příroda není nezničitelná. A otázka, která zůstává, zní: je to triumf vědy, nebo nebezpečná iluze?