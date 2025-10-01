Naštvaná želva není nový exemplář v zoo, ale hypersonická revoluční střela z 3D tiskárny
1. 10. 2025 – 12:54 | Magazín | Alexej Chundryl
Air Force Research Laboratory (AFRL) spolu s firmou Ursa Major vyvíjí experimentální demonstrátor hypersonické rakety pod názvem Angry Tortoise (Naštvaná želva), jehož první testovac let je plánován na konec roku. Projekt má ambici ukázat, že je možné nasadit výkonnou hypersonickou zbraň za podstatně nižší jednotkovou cenu než u předchozích programů.
Hlavním motorem projektu je raketový motor z dílny Ursa Major zvaný Draper — jde o uzavřený cyklus spalování s kombinací peroxidu vodíku a kerosenu, s tahem přibližně 4 000 lb (≈ 18 kN). Draper je kapalný motor, jehož výhodou je, že podle výrobce může být „skladovatelný při pokojové teplotě“ déle než běžné kapalné pohony, což jej činí pro taktická použití prakticky použitelnějším. Draper je odvozen od staršího motoru Hadley; Draper prošel stovkami pozemních zkušebních testů (motor byl již více než 300× zapálen při statických zkouškách).
Součástí demonstrátoru je také využití přední poloviny již existujícího cílového raketového tělesa ET-2 od Teledyne Brown — projekt tedy v principu mixuje hotové sub-systémy (přední část ET-2) s novým kapalinovým motorem a novým vnějším pláštěm tak, aby vznikla funkční, levná demonstrace.
Co očekávat během zkoušek
První let na White Sands Missile Range (WSMR) je údajně stanoven na prosinec — při tomto prvním pokusu se očekává dosažení přibližně Mach 2 (omezení přináší charakter terénu a rozsah pozemních testovacích polí), cílem však je, aby systém měl potenciál nakonec dosahovat Mach 4–5 (hranice považovaná za hypersonickou oblast). V roce 2026 se plánují dlouhé lety nad Pacifikem.
Proč to dává smysl (a proč ne)
AFRL významně sází na rychlé integrace komerčních technologií a na aditivní výrobu (3D tisku) k rychlému snížení ceny a zkrácení doby výroby — Draper je uváděn jako zhruba 60 % aditivně vyráběný, což by mělo cenově konkurovat tradičně drahým hypersonickým pohonům. Cílem je možnost produkovat desítky až stovky kusů ročně, pokud by se ukázalo, že design splní vojenské požadavky.
Na druhou stranu je třeba připomenout kontext: americké snahy o hypersonické zbraně v posledních letech narážely na technické a rozpočtové překážky (programy jako HAWC/HACM, ARRW, atd. měly zpoždění či vysoké náklady). Angry Tortoise je proto spíše technologicko-provozní důkaz funkčnosti konceptu než hotová zbraň — AFRL to také explicitně označuje jako S&T (science & technology) demonstraci, přesto s jasným okem na možnou operativní cestu.
Kontraktor a finance
Kontrakt udělený firmě Ursa Major zmiňuje částku přibližně 28,6 milionu USD (AFRL kontrakt z května), což odpovídá rozumné sumě pro rychlý demonstrátor — oproti stovkám milionů na letku demonstrátorů u některých jiných programů je to relativně úsporné. Jak už jsme psali v jiném článku, vývoj hypersonických střel je nesmírně finančně náročný a toto by mohl být revoluční okamžik.