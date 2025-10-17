Naše země je pořád bez rozpočtu a miliardy mizí kde nemají!
17. 10. 2025 – 10:21 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Národní rozpočtová rada (NRR) si došlápla na vládu Petra Fialy. Podle ní návrh státního rozpočtu na příští rok obsahuje závažné nesrovnalosti – a to nejen v obřích výdajích na obranu, ale i v příjmech a v propojení se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI). Rada upozorňuje, že část peněz určených na armádu končí v projektech, které s obranou nemají nic společného.
Miliardy na obranu nebo na dálnice?
V návrhu rozpočtu je pro ministerstvo dopravy vyčleněno 20,1 miliardy korun na obranné výdaje. Letos přitom tato položka činila pouhých 136 milionů korun. Tak prudký nárůst považuje Národní rozpočtová rada za krajně podezřelý.
„Z informací prezentovaných v otevřených zdrojích vyplývá, že do seznamu vojenských výdajů byla zařazena řada nových staveb dopravní infrastruktury. Zde je ale nutné upozornit, že stávající metodický přístup NATO umožňuje do vojenských výdajů zahrnout pouze výdaje na projekty, u kterých je primárním důvodem realizace vojenský účel,“ uvedla rada.
Podle návrhu by mělo jít na obranu 2,35 procenta HDP, přičemž 0,35 procenta HDP – asi 31 miliard korun – má být mimo běžné rozpočtové rámce díky speciální výjimce. „V žádném případě nesmí docházet k tomu, aby byla (výjimka) využívána, či dokonce zneužívána k tomu, že do rozpočtu na obranyschopnost země budou nominálně alokovány výdaje s tímto resortem nesouvisející,“ varuje rada.
Nejasné příjmy a chybějící peníze ve fondu
Rozpočtová rada upozornila i na zmatek v příjmech Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle ní fond počítá s dotacemi o 37,2 miliardy korun vyššími, než jaké figuruji ve státním rozpočtu. Kritizovala rovněž, že vláda neschválila rozpočet SFDI zároveň se státním rozpočtem, jak by bylo logické.
Ani příjmová strana rozpočtu podle rady nesedí. Vláda totiž zvýšila očekávané příjmy o 28 miliard díky zavedení jednotného hlášení zaměstnavatele a opatřením proti šedé ekonomice. „Odhady očekávaných efektů opatření proti šedé ekonomice jsou již z principu velmi hrubé, značně nejisté a ve své podstatě nepřezkoumatelné, a proto by do přípravy rozpočtu a odvozování výdajových rámců neměly vstupovat,“ uvedla NRR.
Hrozí rozpočtové provizorium
Rada předpokládá, že Česko příští rok zahájí v rozpočtovém provizoriu. Novou Sněmovnu zatím návrh čeká – vláda ho odeslala ještě před volbami, takže ho noví poslanci projednat nemohou. Andrej Babiš, pravděpodobný budoucí premiér, už vyzval Fialův kabinet, aby návrh zaslal znovu. Stejně to vidí i prezident Petr Pavel.
Fiala ale opakování odmítá. Argumentuje tím, že strany vznikající koalice s rozpočtem od začátku nesouhlasily. Národní rozpočtová rada mezitím varuje: čím déle se bude čekat, tím déle země zůstane bez plnohodnotného rozpočtu – a v provizoriu, které dovoluje utrácet jen dvanáctinu loňských výdajů měsíčně.