Naprostá bohyně. Miss Nikol Švantnerová předvedla nové poprsí a břišáky jak od sochaře

19. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Modelka vytasila postavu, kterou nezbývá než jen potichounku závidět.

Od vítězství v České Miss už sice uplynulo deset let, rozhodně to ale neznamená, že by snad slavná modelka Nikol Švantnerová vypadala hůř nebo že by se o sebe snad přestala starat.

Naopak: Vyrazila na dovolenou a na fotce na sociální síti se pochlubila postavou, která vyráží dech.

Pravda, nedávno podstoupila méně invazivní plastiku prsou, takže dekolt není čistě její zásluha, jedná se řekněme o týmovou spolupráci. Která ale vyšla na výbornou.

Skvěle vyrýsovanou, vysportovanou postavu a břicho z železobetonu už si ale samozřejmě vydřela sama.

Nový výstřih si mimochodem nemůže vynachválit. Trvalo jí poměrně dlouho odhodlat se podstoupit estetický zákrok, protože vždy preferovala spíše přirozenost, nakonec ale nemohla jinak:

„Došla jsem do fáze, kdy jsem se přestala cítit žensky. Nikdy jsem neměla žádné křivky, mám sportovní a takovou rovnou postavu, až bych řekla, že klučičí. Žádný křivky, rysy, prostě nic, a najednou jsem přišla i o ta prsa a přestala jsem se líbit sama sobě. A to je to nejhorší, kam můžete dojít,“ vysvětlila.

Po zákroku je ale zase všechno v nejlepším pořádku, jak se ostatně shodují i davy komentujících a chválících fanoušků.