Nakupujete levně na Čínském trhu? EU se to nelíbí a přijde trest
15. 10. 2025 – 14:12 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Čínské online tržiště Temu zažívá zlaté časy. V Evropské unii nakupuje přes 115 milionů lidí, zisky rostou o stovky procent a zboží proudí na kontinent v miliardách balíků. Jenže s rostoucím úspěchem přichází i nepříjemné otázky – hlavně kolem daní a férové konkurence.
Zázračný růst z Číny
Temu, které na evropský trh vstoupilo teprve před dvěma lety, slaví rekordy. Zisk čínského giganta v unijních zemích vzrostl meziročně o 171 procent na 120 milionů dolarů, tedy zhruba 2,6 miliardy korun. V roce 2023 přitom dosáhl jen 44,1 milionu dolarů. Podle serveru The Guardian má platforma už přes 115 milionů zákazníků – tedy zhruba čtvrtinu všech obyvatel EU.
Tržby Temu v Evropě loni vystřelily na 1,7 miliardy dolarů, což je asi 37 miliard korun. O rok dříve přitom činily jen 758 milionů dolarů. I přes takové obraty ale firma zaplatila na korporátních daních pouhých 18 milionů dolarů, tedy kolem 400 milionů korun.
„Je zcela nepochopitelné, že firma s tak obrovskými tržbami má v Evropské unii tak zanedbatelnou daňovou stopu,“ říká Paul Monaghan, ředitel organizace Fair Tax Foundation. Podle něj je Temu složité schéma několika firem sídlících v daňových rájích, které minimalizují odvody v Evropě.
Brusel chystá nový poplatek
Evropská unie už má čínské e-shopy v hledáčku. Od příštího roku chce zavést poplatek ve výši dvou eur (asi 50 korun) za každý malý balík přicházející ze zemí mimo EU. Opatření má omezit lavinu levného zboží, která do Evropy proudí z Asie, a zároveň pomoci domácím podnikům přežít v konkurenčním boji.
Nové clo by se mělo týkat všech zásilek do 150 eur, které dosud žádné poplatky neplatily. To by pro Temu a další čínské platformy mohlo být citelné – právě díky těmto výjimkám totiž nabízely zboží za směšně nízké ceny, často s dopravou zdarma.
„Vlády v Evropě by měly jednat rychleji, pokud chtějí, aby domácí maloobchodníci čínským internetovým gigantům dokázali férově konkurovat,“ dodává Monaghan.
Temu: Není to tak, jak to vypadá
Podle čínské platformy jsou obvinění přehnaná. „Jsme mladá a rychle rostoucí společnost. Do Evropy jsme vstoupili teprve před dvěma lety. Intenzivně zde investujeme a snažíme se o to, aby evropští zákazníci měli k dispozici kvalitní zboží za dostupné ceny,“ uvedlo Temu pro The Guardian.
Firma tvrdí, že jejím cílem je transparentní a udržitelná platforma, která pomáhá i evropským podnikatelům expandovat. Daňové triky odmítá.
Evropa zatím s napětím sleduje, zda plánované poplatky čínské obry skutečně přibrzdí. Jisté je jedno – Temu si během krátké doby vybudovalo v Evropě neuvěřitelnou pozici, která může otřást celým maloobchodem.