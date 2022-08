Nakladatelství po obvinění z rasových stereotypů stáhlo dětské knihy o mladém Vinnetouovi

Německé nakladatelství Ravensburger oznámilo stažení několika dětských knih na motivy příběhů o Vinnetouovi. Učinilo tak po kritice a obvinění z rasových stereotypů o původních obyvatelích Severní Ameriky a nevhodném přivlastňování jejich kultury.

Společnost, která je i v Česku známá také jako výrobce puzzle a deskových her, oznámila v polovině srpna stažení dvou dětských knih a dalších materiálů k filmu Der junge Häuptling Winnetou (Mladý náčelník Vinnetou), který měl v Německu v tu dobu premiéru.

„Zaznamenali jsme mnoho negativních ohlasů na naši knihu (Mladý náčelník Vinnetou), a proto jsme se rozhodli zastavit dodávky titulů a stáhnout je z plánu,“ napsalo (ZDE) nakladatelství na instagramu. „Za kritiku vám děkujeme. Vaše zpětná vazba nám ujasnila, že těmito tituly s Vinnetouem zraňujeme city ostatních,“ napsala společně s omluvou firma.

Německá média podotýkají, že zatímco řada lidí kritizovala nevhodné nakládání s kulturou původních obyvatel Ameriky, příspěvek na instagramu naopak vyvolal odpor opačného tábora, podle kterého se stažení knih rovná cenzuře.

Stažení knihy kvůli kritice není správným krokem, domnívá se Andreas Brenne, odborník na Karla Maye, německého spisovatele a autora původních příběhů o Vinnetouovi. Podle experta osloveného stanicí SWR jsou stažené knihy neškodné, protože z nich jasně vyplývá, že jde o fiktivní příběh, a nikoliv o přesné vyobrazení původních amerických obyvatel. Brenne rovněž bránil Maye před nařčením z kolonialismu a rasismu; původní novely o Vinnetouovi z konce 19. století naopak podle něj s motivem genocidy původních obyvatel pracují jako s ústředním motivem.

S takovým hodnocením ale nesouhlasí například část poroty německého filmového úřadu FBW, která hodnotila film o mladém Vinnetouovi. Snímek „byl kýčovitou a zpátečnickou hrou, která nemá co dočinění s realitou“, uvedli členové poroty.

„Mayova literární idyla domoviny domorodých obyvatel Severní Ameriky je lež, která úplně ignoruje genocidu původních Američanů,“ píše se v hodnocení zveřejněném na stránkách úřadu. Většina hodnotících ale zastává názor, že May má svědomí čisté, uvádí SWR.

Postavy Vinnetoua, legendárního náčelníka Apačů, a jeho přítele Old Shatterhanda se zrodila v hlavě německého spisovatele Karla Maye. Dobrodružné příběhy z osidlování Divokého západu a bojích tamních kmenů s bílými osadníky si získaly také u českých čtenářů velkou oblibu, a to i přesto, že May se do Ameriky sám nikdy nepodíval. V 60. letech na motivy knih vznikly filmy s americkým hercem Lexem Barkerem v roli Old Shatterhanda a Francouzem Pierrem Bricem jako Vinnetouem.