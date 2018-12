Na silnicích letos zemřelo 570 lidí, je to nejvíce za poslední tři roky

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

V roce 2018 při dopravních nehodách v Česku zemřelo nejvíc lidí za poslední tři roky. Podle předběžných čísel si nehody vyžádaly 570 životů, což je o 68 víc než v roce 2017. V samotném prosinci se počet obětí proti loňsku zvýšil o pět na 50. Řekl to ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Upřesněná čísla dopravní policie zveřejní na tiskové konferenci 8. ledna.

Vyšší počet usmrcených při nehodách byl naposledy v roce 2015, tehdy jich bylo 660. V následujících dvou letech obětí ubývalo na 545 předloni a 502 v loňském roce.

Dvěma nejtragičtějšími měsíci byl letos podle dostupných informací srpen a září, kdy na českých silnicích zemřelo shodně 64 lidí. Nejméně obětí si vyžádal únor, bylo jich 21. Následoval březen s 28 usmrcenými.

"V prosinci z 50 usmrcených bylo 21 řidičů osobních automobilů, 13 chodců, což je poměrně vysoké číslo, a 11 spolujezdců v osobních automobilech," řekl Lerch. Nejvíce obětí si podle dostupných čísel vyžádal den před Štědrým dnem, bylo jich pět. Dva lidé 23. prosince zemřeli při srážce převozové sanitky a osobního auta u obce Nové Heřminovy na Bruntálsku. Čtyřicetiletá řidička zahynula na Svitavsku po nárazu auta do stromu, 89letý řidič u Semil narazil do betonové propusti. V Brně osobní auto srazilo sedmačtyřicetiletého muže, který zemřel při převozu do nemocnice.

"Na negativní bilanci letošního roku se nejvíce podepsaly fatální nehody motocyklistů, kterých oproti loňsku výrazně přibylo, zřejmě i vlivem teplého počasí a dlouhé motorkářské sezony," uvedla organizace Besip, která v Česku koordinuje bezpečnost silničního provozu. Obětí podle ní přibylo také mezi chodci.

Mezi nejčastější příčiny tragických nehod patří nepřiměřená rychlost a nepozornost řidičů, na které se často podílí používání mobilních telefonů, napsal Besip. "Příliš mnoho českých motoristů bohužel stále jezdí agresivně a považuje to za normální. Ve srovnání s loňským rokem přitom markantně přibylo případů, kdy došlo ke smrtelnému střetu kvůli tomu, že řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám na vozovce," doplnil.

V počtu usmrcených na milion obyvatel je ČR podle Besipu zhruba v průměru Evropské unie na 15. příčce. Letos chce Besip pokračovat v kampani varující před používáním telefonu chodci v provozu i řidiči za volantem, zaměří se na nezkušené motorkáře a v terénní kampani nabídne řidičům kontrolu zraku.

"Potřebujeme přehledný bodový systém a tvrdší sankce pro nebezpečné, agresivní řidiče, kteří by se měli rychle probrat z pocitu, že si na silnici mohou dělat, co chtějí," uvedl Besip. Chce také pomoct s odstraňováním míst častých nehod na silnicích nižších tříd.