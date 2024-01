Na první film s Myšákem Mickeym vypršela autorská práva

V pondělí vypršela autorská práva na film Parník Willie z roku 1928, což je první animovaný snímek s postavičkou Myšáka Mickeyho, a umělci již plánují, jak nového stavu využít. Podle dosavadních informací se chystají nejméně dva hororové snímky, které chtějí využít podobu postavičky z roku 1928. Společnost Walt Disney, která drží práva na různé podoby jedné z nejznámějších postav animovaných filmů, již uvedla, že bude pozorně bdít nad dodržování svých autorských práv.

Podle americké legislativy autorská práva končí 95 let po uvedení filmu. To se týká snímku Parník Willie (Steamboat Willie), který se v USA dostal do kin v roce 1928. Od pondělí tak umělci a filmaři mohou využívat záběry, kresby a postavy z tohoto filmu, aniž by museli žádat svolení či platit autorské poplatky společnost Walt Disney.

Rozhýbané obrázky byly ve své době velkou událostí. Děj filmu přitom není nijak složitý: Mickey nejprve stojí u kormidla říčního parníku, pak zažene zlého kocoura, vytáhne na palubu myšku Minnie a zahraje písničku na vědro, valchu, popelnici, rendlíky, kočku, kachnu, selátka, kozu a zuby kravky. Toť v kostce asi všechno, navíc se tu nemluví - zaznívají zde jen všelijaké pazvuky a hraje do toho hudba. Je to zvukový film, což byla ve své době rovněž senzace.

Sám tvůrce Walt Disney kvůli filmečku přišel málem na mizinu a byl prakticky odkázaný na komerční úspěch hlodavce, jemuž chtěl původně dát jméno Mortimer a na Mickeyho jej změnil až na manželčino naléhání. Ale dopadlo to dobře a Mickeyho cestu za slávou podtrhla později i postavička kačera Donalda – cholerického protipólu chytrého a věčně optimistického a rozesmátého myšáka.

Nové právní situace s vypršením autorských práv se rozhodli využít dva filmaři pro vytvoření nízkonákladových hororových filmů. „Chceme se tím jen pobavit,“ řekl režisér Jamie Bailey, který oznámil vznik hororového filmu Mickey’s Mouse Trap (Past Myšáka Mickeyho). Podobný záměr oznámil pro magazín Variety i režisér Steven LaMorte, který je autorem hororového snímku The Mean One z roku 2022. Pro svůj nový film však ještě nemá připravený název.

Společnost Walt Disney již oznámila, že bude pozorně bdít nad dodržováním svých autorských práv. Uvolnění se totiž nevztahuje na podobu známé postavičky z pozdějších filmů, u kterých ještě nevypršela lhůta 95 let. Z filmu, který využije materiál z roku 1928, také musí být jasné, že jeho producentem nebylo studio Walt Disney.