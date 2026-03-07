Na Blízkém východě je v systému Drozd asi 4300 Čechů, o 600 méně než v pátek
7. 3. 2026 – 15:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V cestovatelském systému Drozd je k dnešnímu dni registrováno asi 4300 Čechů v zemích zasažených konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem.
Je to zhruba o 600 méně než v pátek. Vyplývá to z informací, které dnes na dotaz ČTK poskytlo ministerstvo zahraničí. Počet lidí zaregistrovaných v zemích v regionu tak nadále kontinuálně klesá. Registraci v systému musejí po návratu do vlasti zrušit sami cestující.
Nejvíc Čechů zůstává ve Spojených arabských emirátech, kde je k dnešku zaregistrovaných 2491 lidí. V pátek jich bylo 2885. V Ománu je registrovaných 691 Čechů, v pátek jich bylo zhruba 900, ještě ve čtvrtek přes tisícovku. Nižší stovky zůstávají v Jordánsku, Kataru, Izraeli a Saúdské Arábii. Desítky Čechů pak jsou v Bahrajnu, Libanonu nebo Kuvajtu a jen jednotlivci v Iráku, Sýrii a v Palestině.
Češi se z regionu dostávají lety komerčních společností i vládními repatriačními letadly. Naposledy v noci na dnešek přistála v Praze dvě letadla Smartwings, kterými přicestovalo asi 380 lidí z Dubaje. Šlo o repatriační let a pravidelnou linku. Další stovky se mají vrátit během dnešního dne a noci. Situaci ale mohou zkomplikovat aktuálně další íránské útoky na letiště v Dubaji.
Konflikt v regionu zahájil před týdnem americko-izraelský útok na Írán. Teherán na něj odpověděl rozsáhlými údery na státy v Perském zálivu včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.