Moskva nevyloučila reakci na zbrojení EU, označila ho za militarizaci

Rusko bude možná muset odpovědět na zbrojní plány Evropské unie.

Dnes to podle agentury Reuters prohlásil kremelský mluvčí Dmitrij Peskov, podle něhož výsledek čtvrtečního mimořádného summitu EU znamená militarizaci evropského bloku. Evropská unie se staví do role protivníka Ruska, takže diskuse o její militarizaci mohou v Moskvě vyvolat znepokojení, citovala Peskova agentura TASS.

Unijní lídři se shodli na posílení evropské obrany a zároveň v nezávazném usnesení slíbili další pomoc Ukrajině, kterou Rusko před třemi lety vojensky napadlo. Důvodem evropských snah více investovat do vlastní obrany je ruská vojenská agrese proti Ukrajině a nejistá podpora Spojených států.

"Vidíme, že Evropská unie nyní aktivně diskutuje o militarizaci EU a o rozvoji obranného segmentu. To je proces, který pozorně sledujeme, protože Evropká unie staví Rusko do pozice svého hlavního protivníka," řekl Peskov. Poznamenal, že takový postup může vést ke znepokojení Ruska, které by kvůli tomu muselo přijmout příslušná opatření k zajištění vlastní bezpečnosti.

Peskov postoj EU označil za konfrontační, což je podle něj protichůdné ke snahám najít mírové řešení války na Ukrajině.

Nedávné přehodnocení politiky Spojených států vůči Rusku a Ukrajině ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa vedlo podle Reuters u evropských představitelů k obavám, že se Washington obrací k Evropě zády. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středečním projevu k národu prohlásil, že Rusko je hrozbou pro Evropu i pro Francii a řekl, že zahájí debatu o rozšíření francouzského jaderného deštníku na spojence v Evropě.

Mluvčí Kremlu dnes podle agentury Interfax označil jako nezbytný dialog mezi Ruskem a USA o kontrole zbrojení a strategické stabilitě. Reagoval tak na čtvrteční prohlášení Trumpa, který řekl, že "by bylo skvělé, kdyby se všichni zbavili jaderných zbraní". "Vím, že Rusko a my máme zdaleka nejvíce. Čína bude mít stejné množství během čtyř až pěti let. Bylo by skvělé, kdybychom se všichni mohli denuklearizovat, protože síla atomových zbraní je šílená," řekl Trump podle Reuters.

Peskov dnes také podle ruské státní agentury TASS prohlásil, že při projednávání otázek kontroly zbrojení by měly být brány v úvahu evropské jaderné arzenály. "Jsme o tom stále přesvědčeni. Tím spíše, že naléhavost zohlednění těchto arzenálů je nyní ještě vyšší než dříve, s ohledem na zcela nedávná prohlášení pana Macrona," dodal mluvčí Kremlu.

USA a Rusko mají každé více než 5000 jaderných hlavic, Čína jich má zhruba 500, Francie 290 a Británie 225, píše Reuters s odkazem na Federaci atomových vědců (FAS).

V únoru 2026 vyprší platnost smlouvy Nový START, kterou Rusko a USA podepsaly v roce 2010 v Praze, a která omezuje jaderný arzenál obou mocností. Kromě toho v roce 2023 ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o pozastavení účasti Ruska na smlouvě. Dohoda Nový START je přitom považována za poslední významnou rusko-americkou úmluvu o kontrole jaderných zbraní.