MND přijímají nové zákazníky z řad domácností. Přejít k MND mohou jednoduše online

MND, Moravské naftové doly přijímají nové zákazníky z řad domácností. Nabízejí jim možnost fixace ceny plynu či elektřiny, a to až do konce roku 2022. Cílem je poskytnout výhodnou alternativu k nabídkám, které nyní dostanou od dodavatelů poslední instance. Zájemci si odběr mohou zajistit online z pohodlí domova.

Aktuální situace na energetickém trhu je velmi výjimečná. Ceny energií vyrostly meziročně do výšek, které nikdo neočekával. Mnoho dodavatelů na to reagovalo různě. Někteří zdražili, jiní ukončili své dodávky a někteří dokonce i svoji činnost jako například Bohemia Energy, Lumius, Kolibřík či A-PLUS Energie Obchodní. Zhruba milion zákazníků se tak dostalo do situace, kdy byli nuceni řešit energie skrze dodavatele poslední instance. Mezi ně patří zákonem určené společnosti, které jsou povinné zajistit dodávku energií zákazníkům, jejichž dodavatel zkrachoval, a to po dobu 6 měsíců a za ceny regulované ERÚ.

Svou situaci však tito zákazníci mohou vyřešit i standardním přechodem k jakémukoliv dodavateli, kterého vyhodnotí jako seriózního s výhodnou nabídkou, transparentními podmínkami a stabilním zázemím. Mezi ně patří například i firma MND, která je dlouhodobě nejdoporučovanějším dodavatelem energií. Aktuální nabídka MND umožňuje úsporu na energiích, která může ve srovnání s dodavateli poslední instance dosáhnout řádově i tisíce korun. Lhůta fixace je nastavena do konce roku 2022, protože ji MND považují za relevantní s ohledem na vývoj trhu. To doporučují zákazníkům i jiní odborníci na energetický trh – postupovat opatrně a ceny si fixovat na relativně kratší časové období.

„Věřím, že obnovení naší nabídky přispěje k uklidnění situace na trhu. Zákazníci u MND mohou získat jistotu fixní ceny elektřiny či plynu až do konce roku 2022. Výhodou naší nabídky je pro mnohé i to, že si vše mohou zařídit jednoduše online z pohodlí domova. Zákazníci nemusí nikam chodit, ani volat.“ komentuje Jan Sýkora, ředitel marketingu MND.

V současné době můžeme v médiích vidět dlouhé fronty před zákaznickými kancelářemi. Mnoho dodavatelů zároveň hlásí přetíženost zákaznických linek. Obojímu se zákazníci mohou vyhnout, pokud zvolí online formu převodu energií k jinému dodavateli. Tuto službu nabízí například MND na www.mnd.cz. Přepisem energií k MND je zákazník proveden krok za krokem z pohodlí domova a veškeré dokumenty může podepsat online prstem na mobilu či myší na počítači. V online formuláři se přesně dozví, jaké dokumenty jsou zapotřebí, a ty pak může rovnou buď nafotit nebo nahrát přes mobil či ze souboru v počítači. Po dokončení objednávky za něj MND vyřídí výpověď u stávajícího dodavatele a o celém průběhu přechodu jej průběžně informuje pomocí sms či e-mailu.

MND jsou sázkou na jistotu správné volby dodavatele energií

Zákazníci jsou s MND dlouhodobě spokojeni, což dokládají i výsledky výzkumu „Spokojenost s dodavateli energií“, který realizovala agentura STEM/MARK. Dotazovala se na vzorku více než dvou tisíc domácností, do jaké míry by svého dodavatele energií doporučili. Nejvyšší míry doporučení dosáhly v porovnání s ostatními dodavateli energií právě MND a získaly tak pomyslný titul nejdoporučovanějšího dodavatele energií. Pozitivní výsledek MND (35) je v energetickém prostředí vysoce nadprůměrný. To dokládá i následující graf. Zákazníci hodnotí na MND pozitivně zejména cenovou výhodnost, vysokou úroveň služeb, lidský přístup, jednoduchou a transparentní komunikaci či bezplatnou zákaznickou linku.

