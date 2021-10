Mluvit s cizími lidmi je příjemné. Na počasí zapomeňte, zkuste vážnější témata

Konverzace s cizími lidmi je nám překvapivě mnohem příjemnější, něž předpokládáme. Ve skutečnosti nejsou nezávazné klábosení, ale i hovory na hlubší témata, třeba s lidmi ve vlaku vůbec tak trapné, a dokonce se díky nim cítíme ve větší pohodě, tvrdí nová studie.

Psychologové, kteří stojí za studií, věří, že zjištění vysvětluje záhadný aspekt lidského chování. „Navazování smysluplných vztahů s ostatními dělá lidi šťastnější, a přesto se zdráhají zapojit se do hlubší konverzace,“ řekl spoluautor studie Nicholas Epley z Chicagské univerzity. „To nám přišlo jako zajímavý paradox: pokud navazování hlubokých a smysluplných vazeb s ostatními přispívá k lidské pohodě, proč o to lidé v každodenním životě neusilují častěji?“ uvedl profesor behaviorálních věd.

Epley a jeho kolegové navrhli 12 experimentů, kterých se zúčastnilo 1800 lidí. V jejich rámci se vytvořily dvojice, převážně cizích lidí, které spolu hovořily o relativně „povrchních“ nebo naopak „hlubokých“ tématech.

Banálnější z konverzací začínaly tím, že se jeden z účastníků zeptal druhého, co si myslí o počasí. Hlubší otázky cílily na osobní informace. Jedním z příkladů byl dotaz: „Pokud by vám křišťálová koule mohla říci pravdu o vás, vašem životě, vaší budoucnosti nebo cokoli jiného, co byste chtěli vědět?“

Účastníci předpovídali, jak nepříjemná podle nich konverzace bude, jaké spojení budou cítit se svou dvojicí a jak moc se jim bude klábosení líbit. Z pozdějšího hodnocení vyplynulo, že závažné i povrchní konverzace byly méně trapné a vedly k většímu potěšení účastníků, než jaké očekávali.

Je to příjemné!

Smysluplnější konverzace ale obvykle měly pozitivnější účinek. Účastníci jednoho experimentu hodnotili pocit napojení na svého konverzačního partnera na škále od jedné do deseti. Hlubším konverzacím průměrně udělili hodnotu 7 oproti skóre 5,5, které připisovali povrchním hovorům. Pokud jde o to, jakou radost udělaly účastníkům, smysluplné konverzace dosáhly na skóre sedm z deseti, zatímco povrchní šest z deseti.

„Výsledky naznačují, že mluvit s cizími lidmi je překvapivě příjemné,“ řekl Epley. „Nedávný experiment ukázal, že to platí i pro dojíždějící v Londýně. Dokonce i Britové si více užili dojíždění ve vlaku, když mluvili s cizím člověkem.“

Výsledky studie publikoval odborný časopis Journal of Personality and Social Psychology.