Ministr průmyslu Vlček bude v Asii jednat o energetice či strojírenství, sejde se s lidmi z KHNP

11. 7. 2025 – 18:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček bude v Asii jednat o posílení spolupráce v energetice nebo strojírenství.

Cestu, na které ho doprovázejí čeští podnikatelé, dnes zahájil ve Vietnamu, odkud se přesune do Japonska a Jižní Koreje. V Koreji se sejde se zástupci firmy KHNP, která je vítězem tendru na stavbu nových jaderných bloků v Dukovanech, a s politickými představiteli. Pokračovat spolu budou v jednáních o jaderné energetice, řekl ČTK mluvčí ministerstva Marek Vošahlík. V Asii bude Vlček do příštího pátku.

"Cílem cesty je pokračovat v jednáních o jaderné energetice a rozšíření hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti obchodu a technologií," uvedl k návštěvě Koreje Vošahlík. Vlček už dříve řekl, že bude v Koreji jednat i o zapojení českých firem do projektu. Dosud uzavřené kontrakty zajišťují českým firmám zhruba třicetiprocentní podíl. Podle Vlčkových dřívějších vyjádření je reálné, že se podaří dosáhnout cílených 60 procent.

Ve Vietnamu dnes Vlček jednal se svým protějškem Nguyenem Hongem Dienem a s místními podnikateli. Dál má na programu jednání se zástupci státního podniku Vietnam Electricity nebo elektrárny Mong Duong 2, v níž vlastní většinový podíl společnost Sev.en Global Investments ze skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače. Ve Vietnamu by se měl Vlček sejít i s vedením automobilky Škoda Auto, která letos u vietnamského města Ha Long otevřela spolu s regionálním partnerem a investorem Thanh Cong Group závod na montáž vozů Kushaq a Slavia.

V Tokiu je na programu podpis memoranda o spolupráci a také jednání s guvernérkou metropole Juriko Koikeovou, které se bude týkat inovativních technologiích a start-upů. Kromě toho se Vlček sejde s japonským distributorem českých her a navštíví digitální park Red Tokyo Tower. V Ósace ministr navštíví světovou výstavu Expo 2025.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské firmy EDF. Dalšího uchazeče, firmu Westinghouse, vyřadila ze soutěže už dříve. Smlouvu s KHNP firma Elektrárna Dukovany II podepsala 4. června, až Nejvyšší správní soud zrušil předběžné opatření krajského soudu, které zakazovalo smlouvu podepsat.

První blok v Dukovanech by měl být dokončen v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech v současných cenách činí 407 miliard korun.