Aktualizováno: Ministerstvo rozpustilo skupinu MeSES pro boj s covidem bez uvedení důvodů

Ministerstvo zdravotnictví rozpustilo Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES). Informaci České televize potvrdil na twitteru jeden ze členů skupiny, sociolog Martin Buchtík.

(AKTUALIZOVÁNO, 21:10) O ukončení spolupráce ministerstva zdravotnictví s experty z Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) při boji s nemocí covid-19 premiér Andrej Babiš předem nevěděl. Řekl to dnes serveru Deník.cz. Ministerstvo má podle Babiše dost vlastních odborníků. Někteří členové vlády ukončení spolupráce kritizovali.

Babiš Deníku.cz řekl, že se o konci spolupráce s MeSES dozvěděl až dnes. „Dověděl jsem se to od paní náměstkyně (ministra zdravotnictví Martiny) Vašákové dnes odpoledne, nebyl jsem o tom dopředu informován,“ uvedl premiér.

Podle Babiše má však nyní ministerstvo zdravotnictví už dost vlastních expertů, píše Deník.cz. „Celá skupina MeSES spolupracovala s bývalým ministrem (zdravotnictví Janem) Blatným, který si vymínil, že bude komunikovat jen s ním, ne se mnou. To je celý příběh. Neptejte se mě na další spolupráci, to je otázka pro ministra zdravotnictví, mně neradili,“ řekl Babiš. Dodal, že vedoucí MeSES Smejkal zůstává dál členem Rady vlády pro zdravotní rizika.

Kriticky se k ukončení spolupráce MeSES vyjádřila ministryně Maláčová. „Rozpuštění mezioborové skupiny MeSES považuji za velikou chybu. A to ani nemluvím o způsobu, jakým to ministr zdravotnictví Petr Arenberger provedl,“ sdělila. „Za mě děkuji všem členům skupiny za spolupráci a doufám, že se nám rozpuštění MeSES v nejbližších týdnech či měsících nevymstí,“ doplnila.

(AKTUALIZOVÁNO, 17:14) „Petr Smejkal byl dnes náměstkem ministra (zdravotnictví Martinem) Havrdou informován o tom, že ministr zdravotnictví se rozhodl ukončit spolupráci s MeSES. Žádné podrobnosti nebyly sděleny,“ napsala ČTK tajemnice skupiny Irena Kotíková. Skupina podle ní připravuje stanovisko, které sdělí na tiskové konferenci v příštích dnech.

Členům odborné skupiny na twitteru poděkoval ministr školství Robert Plaga, který s odborníky řešil především podmínky pro návrat dětí do škol. „Chtěl bych moc poděkovat všem členům skupiny MeSES za skvělou spolupráci a na datech založenou odbornou expertizu a podporu, která tu chyběla a nyní bohužel opět chybět bude,“ uvedl ministr.

Část opozice kritizuje rozpuštění odborné skupiny MeSES, která radila ministerstvu zdravotnictví s epidemií covidu a rozvolňováním protiepidemických opatření. Podle představitelů ODS, lidovců a Pirátů je konec skupiny reakcí na vyjádření šéfa skupiny Petra Smejkala, který serveru Novinky.cz řekl, že stát kritickou část epidemie nezvládl a že je z politiků a jejich přístupu v době pandemie dost roztrpčený. Činnost skupiny ocenil ministr školství Robert Plaga, který se s odborníky radil o podmínkách návratu dětí do škol. Podle něj odborná expertiza skupiny bude chybět.

„Zrušení Mezioborové skupiny pro epidemické situace den poté, co její vedoucí Petr Smejkal médiím řekl, že Česká republika epidemii nezvládla, beru jako potvrzení jeho slov,“ uvedl na twitteru šéf ODS Petr Fiala.

„Ministr zdravotnictví právě odborníkům rozpustil skupinu pro covid. Její šéf řekl pravdu, že vláda druhou vlnu nezvládla. Takže čtvrtý ministr opět zapne řízení metodou pokus omyl. Na podzim se máme na co těšit. Bohužel odcházejí ti, co měli zůstat, a ti, co měli odejít, zůstali,“ napsal pirátský poslanec Jakub Michálek.

„Personální čistky za nepohodlné názory, to bez mrknutí oka na ministerstvu zdravotnictví umí. Ale nepřiznání několika desítek milionů Petra Arenbergera je v pohodě,“ uvedl místopředseda lidovců Jan Bartošek s odkazem na nesrovnalosti v majetkových poměrech ministra zdravotnictví. Média před časem upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu řekl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Předložení materiálů k těmto nesrovnalostem po Arenbergerovi chce i premiér Andrej Babiš.

(15:25, původní zpráva) Skupina vznikla v polovině letošního března jako odborný poradní orgán ministerstva zdravotnictví v souvislosti s rychlým šířením nového koronaviru.

Buchtík nemá informace o důvodech rozpuštění skupiny. „MeSES byl před hodinou jedním telefonátem náměstka zrušen. Žádné důvody nám sděleny nebyly,“ uvedl.

Jeho slova potvrdil i vedoucí skupiny MeSES Petr Smejkal. „Důvody neuvedli, snad je dodají písemně,“ řekl webu iROZHLAS.cz. Dodal, že ministerstvo expertní skupinu předem neupozornilo.

Informaci o rozpuštění poradního orgánu potvrdilo ministerstvo zdravotnictví serveru Seznam Zprávy. Bližší informace ale mluvčí resortu nesdělila s odkazem na chystanou tiskovou zprávu.

MeSES poskytovala vládě doporučení pro boj s epidemií. Svá stanoviska také zveřejňovala na webu. Kromě epidemiologů zahrnovala odborníky na ekonomii, sociologii či právo.

Činnost skupiny minulý týden kritizovala skupina 12 lékařů, mezi kterými je rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nebo kardiochirurg Jan Pirk. Vláda má podle nich standardní mechanismy řízení epidemie. Hlavní roli v ní má hrát ministr zdravotnictví, hlavní hygienik, případně hlavní epidemiolog za podpory Státního zdravotního ústavu. Kritikům také vadilo, že MeSES nenese za svá doporučení ke zvládání epidemie žádnou právní, ekonomickou ani politickou odpovědnost.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) byla odborným poradní orgánem Ministerstva zdravotnictví. Vydávala stanoviska, zprávy a doporučení na základě současných vědeckých poznatků a zahrnovala pohledy různých oborů, včetně ekonomie, humanitních věd nebo práva. Doporučení skupiny byla vždy veřejná. Skupina byla apolitická a členy jmenoval ministr zdravotnictví na návrh vedoucího skupiny. Členové skupiny za svou aktivitu nepobírali žádnou odměnu. Vedoucím skupiny byl MUDr. Petr Smejkal, epidemiolog z IKEMu, dále také imunolog Zdeněk Hel, ústavní právník Jan Kysela či viroložka Ruth Tachezy.