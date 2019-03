Ministerstvo obrany zahájilo největší tendr v historii Česka

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Ministerstvo obrany ve středu zahájilo svůj největší nákup. Čtyři potenciální dodavatele seznámilo s podmínkami účasti v tendru na pásová bojová vozidla pěchoty (BVP) za více než 50 miliard korun. Koupit od nich chce 210 pásových bojových vozidel a 29 servisních a dílenských strojů na kolovém podvozku.

Vítěze úřad vybere ve vícekolovém jednání. Smlouvu na zakázku, která je podle dostupných údajů největší v historii České republiky, by chtěl úřad podepsat do září. Potvrzení účasti v tendru bude úřad od firem očekávat na počátku května. Zda budou všechny firmy schopny splnit podmínky tendru, není jasné. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) o vítězi rozhodne především cena, splnění technických požadavků a míra zapojení českého obranného průmyslu.

Stroje mohou armádě dodat firmy BAE Systems, General Dynamics European Land Systems (GDELS), PSM a Rheinmetall Landsysteme. Mezinárodní firma BAE Systems vyrábí ve Švédsku vozidlo CV90, nadnárodní GDELS nabízí španělsko-rakouský projekt Ascod. Německá firma Rheinmetall Landsysteme by chtěla uspět s vozidlem Lynx a německé konsorcium PSM, tedy společný podnik společností Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme, nabízí bojové vozidlo Puma.

Více jak 200 vozidel

Armáda požaduje 210 vozidel v sedmi různých modifikacích. Většina z nich bude sloužit jako BVP, další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna. Vybaveny budou kanonem ráže 30 milimetrů, kulometem i protitankovými řízenými střelami. Podstatnou podmínkou tendru bude, aby BVP mohlo přepravit 11 lidí - řidiče, střelce, velitele vozu, dva specialisty a šest vojáků takzvaného roje.

Důležitým kritériem při výběru vítěze bude i rozsah zapojení českého obranného průmyslu na výrobě vozidel. Musí být minimálně 40 procent z nabídkové ceny zakázky.

"Startujeme další etapu v rámci modernizace Armády České republiky. Jejím cílem je přezbrojit 7. brigádní úkolové uskupení moderními vozidly," řekl dnes Metnar. "Není žádným tajemstvím, že nutně potřebujeme vyměnit starou a dosluhující bojovou techniku pocházející ještě z dob reálného socialismu," poznamenal náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Metnar a Opata zdůraznili, že armáda i ministerstvo vědí, jaké technické parametry musejí vozidla splňovat. "Se znalostí problematiky jsme analyzovali současné bezpečnostní prostředí, zároveň jsme využili nepřeberné množství zkušeností Armády České republiky ze zahraničních operací," řekl Opata.

Zároveň podotkl, že nastavené parametry mají své opodstatnění a že za nimi nezpochybnitelně stojí. "Nechceme vozidlo pro minulé bitvy. Potřebujeme techniku spolehlivou, moderní, s potenciálem dalšího modernizačního růstu. A to zejména v oblasti palebné síly, ochrany osádky a použitých technologií. Vozidlo musí umožňovat určitou míru variability posádky," zdůraznil.

Ministerstvo už dříve uzavřelo memorandum se svým státním podnikem Vojenské opravárenské závody (VOP), do kterého by chtělo přenést v maximální možné míře výrobu strojů. Cílem úřadu je také to, aby VOP následně nová BVP i opravoval.