Milovníci kostiček pracují v kladenské továrně LEGO® i dvě desetiletí

Vzpomínky na dětství přivedly před více než 20 lety Libora do právě otevřené továrny LEGO®. Za tu dobu vystřídal různé pozice a posunul se ke spolupráci napříč celým světem. Peter a Anna plánovali v továrně LEGO zůstat tři měsíce, které se protáhly na deset let. Čím je továrna na kostičky dostala?

Libor Udržal svůj LEGO příběh začal před více než 20 lety. Kostičky LEGO miloval už jako dítě. Když se společnost LEGO rozhodla umístit svou továrnu na Kladno, vzpomněl si Libor na dětství a řekl si, že by těch kostiček mohl mít k dispozici konečně víc.

„Zpočátku to nebyla žádná továrna, byli jsme taková rodina složená z modelářů a pár lidí ve vedení. S tím, co představuje výrobní závod dnes, se to nedá srovnat. I když za ta léta přibylo nejen nás, ale i budov a strojů, pořád si držíme atmosféru a rodinné prostředí,“ vzpomíná Libor na své začátky.

Libor za svou kariéru v továrně LEGO vystřídal spoustu pozic. Jako people manager měl na starost rozvoj lidí a budování týmu, teď působí jako specialista, kde se věnuje jak práci s týmem, tak hledání nových řešení při dodávání produktů. „Každá pozice měla to své. Pro společnost LEGO je klíčová právě ta rodinná atmosféra, kdy vás nadřízený dobře zná. Pokud máte zájem, hledá s vámi pozici, ve které budete opravdu dobrý,“ přibližuje Libor pracovní podmínky v továrně na nejznámější kostičky světa.

Libor Udržal | zdroj: LEGO Production s.r.o.

Každý den se Libor podle svých slov setkává s projekty, které jsou něčím nové a zajímavé. Když má vybrat ten nejzajímavější, po chvíli přemýšlení vybírá projekt, v jehož rámci cestoval až do Austrálie: „Pro projekt k řadě LEGO Technic Build for Real, kdy z kostiček můžete vytvořit cokoliv reálného, jsme vyrobili z kostek LEGO ovládání, které rozpohybovalo bagr o velikosti desetipatrového domu!“

Místo tří měsíců deset let

Nejen Libor prožil v továrně LEGO kus života. Mladí manželé Peter a Anička jsou spolu už dvanáct let a z toho celých deset pracují společně pro dánského výrobce stavebnic. „Pro někoho může být obtížné pracovat s partnerem, my jsme do kladenské továrny LEGO nastoupili už rovnou spolu a několik let dokonce společně pracovali na směně,“ dodává Anna. A to původně měli v plánu jen krátkodobou brigádu na tři měsíce!

„Práci nám doporučil kamarád, který si to tady pochvaloval. Z našeho města nás pak přijelo několik, jedna kamarádka stále pracuje jako koordinátorka. Plánovali jsme tady být jen chvíli, tři měsíce. Ale zůstali jsme, a ještě se tady nějakou dobu zdržíme,“ směje se Peter.

„Máme stabilní tým, jsem specialistkou na lince a dokud jsem neotěhotněla a nezačala pracovat pouze na denních směnách, nezměnila se mi za ty roky ani vedoucí. Lidi jsou tady spokojení a nemají proč odcházet,“ dodává Anička, která letos továrnu na nějaký čas opustí a bude doma s miminkem. Peter tak v brzké době využije jeden z nově zavedených pracovních benefitů, prodloužení otcovské dovolené.

Peter oceňuje stejně jako Libor rodinnou atmosféru panující v továrně: „Kolegové na Annině směně jsou super a se vším jí pomáhají, nenechají ji zvedat těžký věci, no prostě mi tam na ni dávají pozor.“

Peter Vanacký a Anna Vanacká | zdroj: LEGO Production s.r.o.

