Michael Douglas vzdal hold Miloši Formanovi a převzal novou podobu svého ocenění

5. 7. 2025 – 18:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Slavný americký herec Michael Douglas dnes vzdal na karlovarském festivalu čest Miloši Formanovi, když osobně uvedl restaurovanou verzi filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.

Douglase návštěvníci v nabitém Velkém sále Thermalu přivítali aplausem vestoje. Film uvedl společně s producentem Paulem Zaentzem, synovcem Saula Zaentze, který byl koproducentem filmu, a také Formanovými dětmi v sekci Návraty k pramenům.

zdroj: Profimedia

Ještě před začátkem promítání Douglas převzal současnou podobu ceny za dlouholetý přínos světové kinematografii, kterou obdržel v Karlových Varech v roce 1998. Tehdy měla podobu mísy. "Když se Jiří Bartoška dozvěděl, že jednání o účasti Douglase na letošním festivalu jsou na dobré cestě, řekl mi, že mu musíme vyměnit tu oplatku," uvedl výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.

Přelet nad kukaččím hnízdem byl prvním, který Douglas před padesáti lety produkoval. Snímek restaurovali pracovníci Archivu Akademie filmového umění.

"Když jsme hledali režiséra Přeletu nad kukaččím hnízdem, nemohli jsme vybrat, až se mě jeden ze scenáristů zeptal, proč ne Miloš Forman a zda jsem viděl film Hoří má panenko. Podíval jsem se na ten film a bylo mi jasné, o co mu jde. Že se nesměje těm lidem, ale nám. Pozvali jsme ho do Kalifornie, Miloš otevřel scénář na první stránce a hned konkrétně řekl, co by s tím udělal. Pochopili jsme, že jsme našli svého režiséra," vyprávěl Douglas.

Přelet nad kukaččím hnízdem z roku 1975 se o rok později zapsal do dějin filmového umění jako jeden z pouhých tří snímků v historii Oscarů, kterým se podařilo získat tzv. velkou pětku – ocenění za za nejlepší film (Douglas a Zaentz), za nejlepší režii (Forman), nejlepší herec v hlavní roli (Jack Nicholson), nejlepší herečka v hlavní roli (Louise Fletcherová) a nejlepší adaptovaný scénář (Lawrence Hauben, Bo Goldman). Dosud se to povedlo jen třem filmům, prvním případem byl Stalo se jedné noci (1934) a třetím Mlčení jehňátek (1991).

Český název filmu, který časopis Time ve své recenzi popsal jako "pronikavou kritiku institucí, která je ale plná lidskosti a černého humoru", je doslovný překlad verše z anglického dětského rozpočítadla: One flew east, one flew west and one flew over the cuckoo’s nest. V češtině říkance volně odpovídá: Ať je to ten nebo ten, ten musí jít z kola ven. Pod titulem Vyhoďme ho z kola ven vyšel v Československu v roce 1971 román Kena Keseyho, podle kterého byl film natočen.

Snímek popisuje dramatický příběh rebelujícího hazardního hráče Randlea McMurphyho, který svým vzdorem proti autoritám rozvrátí přísný režim v psychiatrické léčebně. Nadčasové podobenství o svobodě a odporu proti kontrole otevřelo Formanovi ve Spojených státech cestu k dalším ceněným filmům. Producent Saul Zaentz s ním úzce spolupracoval i na dalších projektech, včetně oscarového Amadea a historického dramatu Goyovy přízraky.

Hvězdný Michael Douglas se do Karlových Varů vrátil po 27 letech. V Karlových Varech v roce 1998 převzal zvláštní cenu za dlouholetý přínos světové kinematografii a osobně uvedl projekci filmu Volný pád, v němž ztvárnil hlavní roli.