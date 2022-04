Mějte všechny aplikace pohodlně pod palcem se smartphony Huawei

Chytrý telefon bychom si bez aplikací snad ani nedovedete představit. Denně nám ulehčují život a přináší zábavu. Pokud se chystáte pořídit si například nejnovější smartphone Huawei nova 9 SE, který každou chvíli dorazí na trh, určitě vám přijde vhod náš malý průvodce a přehled aplikací, které si můžete do svého mobilu pořídit prostřednictvím AppGallery nebo skrze vyhledavač Petal Search.

Být online je pro nás dnes už naprosto běžnou součástí života. Časy izolací a karantén nás naučily, že nám mohou technologie, sociální sítě a další online služby podstatně zjednodušit práci z domova, komunikaci s přáteli a rodinou a přispět k našemu komfortu.

Buďte s blízkými ve spojení

Snad každý už stihl nahlédnout do prostředí sociálních sítí. Věděli jste ale, že všechny tyto populární komunikační platformy, jako jsou Facebook, Instagram, Whatsapp nebo třeba Messenger, si můžete pár kliknutími v Petal Search pořídit i do nového smartphonu Huawei?

Díky AppGallery si zase můžete krátit čas aplikacemi Tik Tok, Viber nebo Twitter. Ve svém smartphonu můžete kromě sociálních sítí plně užívat služby celé řady streamovacích platforem, od, O2 TV, iVysílání České televize až po vysílání iPrima, Stream nebo aplikaci SledováníTV. Láká vás spíše Netflix nebo Spotify? Ty si můžete do svého mobilu pořídit pomocí Petal Search.

Cestujte snadněji

Pozadu nezůstává nabídka aplikací ani na poli přepravy. Pokud rádi využíváte taxislužeb, určitě vám přijde vhod Bolt. Jste zvyklí spíše na klasickou MHD? Přehled o všech spojích získáte prostřednictvím aplikace Jízdní řády od Seznamu. Vyhledat si cokoli na mapě můžete buďto v Petal Maps nebo v super populárních Mapách.cz., vše je v k dispozici v AppGallery

Vyrážíte na cesty? To si žádá naplánovat trasu, spojení, ubytování a také počasí. Možnosti dopravy si snadno vyhledáte například v Skyscanner, RegioJet, nebo i navigaci Waze. Dokonalé ubytování si pak najdete v Booking.com a předpověď počasí vám prozradí Windy.com nebo Klara Weather.

Restaurace nebo nákupy? Obojí!

Dejte si občas oddych od vaření a ušetřete svůj čas strávený v kuchyni. Místo toho sáhněte po aplikacích Bolt Food, Dáme jídlo a KFC a nechte si svoje oblíbené jídlo dovézt až domů. A protože k dobrému jídlu patří dobré víno, objednat si ho můžete díky Vivino: Buy the Right Wine. Pak už jen stačí dodat hudební podkres díky Spotify a idylický domácí večer je na světě.

Stejně jako výbornou večeři si můžete ovšem nechat doručit širokou škálu dalšího zboží. Toužíte po novém kousku do vašeho šatníku? Pořiďte si svůj outfit v aplikacích ZARA a ABOUT YOU. Potřebujete doplnit ledničku nebo se tenčí zásoby ve spíži? Objednejte si potraviny skrze Košík. Jestli vám pak chybí ještě cokoli jiného, jistě vše najdete v nabídce aplikací CZC.cz, AliExpress, Alza, Heuréka, Aukro a Kupi.cz. Výhody věrnostních členství ve vašich oblíbených obchodech si můžete užívat díky Lidl plus, Můj Globus, Clubcard Tesco. Navíc není nad to mít všechny karty hezky na jednom místě se Stocard.

Spolehlivé bankovnictví

Co se týče bankovních aplikací, tady je bezpečnost vždy na prvním místě. AppGallery je bezpečným zdrojem služeb mobilního bankovnictví jako jsou George, Mobilní banka od KB,mBank, HelloPay, mobilní eKonto Raiffeisenbank, stejně jako finančních aplikací Home Credit, Creditas Banking, Wallet i Twisto. Pomocí aplikací jako je RaiPay, Curve nebo Revolut pak dokonce můžete mobilem přímo platit.

A když už máte všechno, co jste potřebovali, pěkně pod palcem, můžete se pustit do čtení vašich oblíbených médií a zpráv. Vybírat můžete například z ČT24, Blesku, Deník.cz, Seznam zprávy a Novinky.cz. O dění ve světě sportu vás nakonec bude informovat ČT sport a Sport.cz.