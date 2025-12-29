Matka rodiny vraždila kyanidem, oběťmi se staly i malé děti
29. 12. 2025 – 15:29 | Magazín | Žanet Ka
Desítky měsíců trvající tragédie, která začala nenápadným úmrtím manžela, skončila odhalením děsivé pravdy. Nguyen Thi Hong Bich trávila své nejbližší příbuzné jedem na krysy i kyanidem. Co ji vedlo k tomu, aby vztáhla ruku na vlastní rodinu a proč si vybrala právě nevinné děti?
Vietnamskou společností otřásl případ, který svou chladnokrevností nemá obdoby. Nguyen Thi Hong Bich byla odsouzena k nejvyššímu trestu poté, co vyšetřovatelé rozkryli děsivý řetězec úmrtí v její nejbližší rodině. Žena, která měla být pilířem domácnosti, po dobu téměř dvou let systematicky odstraňovala své příbuzné pomocí kyanidu.
Příběh, který začal jako série nešťastných náhod, vyvrcholil u lidového soudu v provincii Dong Nai. Soudci vynesli nekompromisní verdikt: trest smrti za vraždu a dalších 15 let vězení za nelegální nakládání s toxickými látkami. Jednání obžalované popsala obžaloba jako vypočítavé, kruté a hluboce nelidské.
Smrt manžela jako začátek tragédie
Vše začalo nenápadně v lednu 2023. Bichová tehdy poprvé sáhla po kyanidu, který si podle vlastních slov původně pořídila pro vlastní sebevraždu. Při nákupu prodejci tvrdila, že látku potřebuje k čištění zlata. Její první obětí se stal vlastní manžel, Nguyen Thoai Thanh The.
Metoda byla děsivě prostá – Bichová vyprázdnila kapsli s lékem, který její muž užíval na bolesti břicha, a naplnila ji jedem. Její manžel zemřel v říjnu 2023, tedy zhruba deset měsíců po první dávce. V té době rodina netušila, že za jeho odchodem stojí cizí zavinění. Krátce po jeho smrti Bichová inkasovala přibližně 500 milionů dongů z životní pojistky, kterou pro manžela a děti před lety uzavřela.
Nenávist přenesená na nevinné děti
Jakmile ustal zájem o smrt manžela, útoky pokračovaly, tentokrát však zasáhly ty nejzranitelnější. Motivem už nebyly jen peníze, ale především hluboká nenávist pramenící z finančních a osobních sporů s jejími sourozenci. Bichová se rozhodla mstít právě na jejich dětech.
- Leden 2024: Svému malému příbuznému přimíchala kyanid do nápoje. Dítě krátce poté zemřelo.
- Květen 2024: Další obětí se stal synovec, kterého Bichová viděla odpočívat v houpací síti. Bez váhání mu podala lahev vody otrávenou jedem. Přes rychlý převoz do nemocnice chlapec nepřežil.
U soudu Bichová šokovala tvrzením, že proti samotným dětem nic neměla – byly pro ni pouze nástrojem, jak ublížit jejich rodičům, se kterými byla v konfliktu.
Odhalení a rozsudek
Vražedná série skončila až v červnu 2024 u čtvrté oběti. Bichová otrávila dospívajícího synovce, který však po kolapsu v nemocnici díky rychlému zásahu lékařů přežil. Právě toxikologický rozbor jeho žaludku, který odhalil přítomnost kyanidu, zalarmoval rodinu i policii. Soudci později zdůraznili, že teenager přežil pouze shodou náhod, nikoliv proto, že by se jeho teta rozhodla útok zastavit.
Během závěrečného slyšení Bichová propukla v pláč, sklonila hlavu a prosila své zbylé příbuzné o odpuštění. Soud však neprojevil žádné slitování. Její činy, trvající téměř dva roky, zanechaly v rodině nenahraditelnou prázdnotu a ukázaly, jak nebezpečná může být kombinace rodinných sporů a chladnokrevné kalkulace.