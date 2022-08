MateBook X Pro nabízí opravdovou podívanou pro oči

Huawei nedávno představil vlajkovou loď své řady notebooků, model MateBook X Pro. Špičkově vybavený ultrabook, který uspokojí i nejnáročnější uživatele, se pyšní elegantním designem těla z hořčíkové slitiny, nadupaným procesorem Intel® Core™ 12 a také 3.1K Real Colour Full View displejem, jenž je v mnoha směrech výjimečný. Jako první Matebook Huawei se může pyšnit certifikátem TÜV Eye Comfort 3.01, což zaručuje ochranu oči a přirozený zážitek ze sledování. Displej kromě jiného přináší i skvělé barvy či bleskovou reakci na dotek.

V uplynulém roce se ultrabooky dočkaly řady vylepšení, která výrazně rozšířila možnosti jejich využití. S tím, jak jsou lehčí, tenčí a výkonnější notebooky široce dostupné, mají spotřebitelé vyšší očekávání a také různorodé požadavky na své notebooky, především potřebu větších a lepších obrazovek. Mezi požadavky na špičkové displeje patří určitě poměr velikosti obrazovky, rychlost odezvy na dotek, věrnost zobrazení barev, možnost využití za různých světlených podmínek i ochrana očí uživatelů. Ve všech těch to parametrech Huawei MateBook X Pro exceluje a posouvá hranice.

Věrnější barvy než kdykoliv předtím

První věc, kterou většina lidí u displeje hledá, je realistická reprodukce barev. To je zásadní pro uživatele pracující jako designéři, fotografové či redaktoři, ale i pro každodenní použití pro sledování filmů, prohlížení fotek a další běžné činnosti. HUAWEI MateBook X Pro se může pochlubit barevným gamutem sRGB se standardem P3 používaném ve filmovém průmyslu. Ten poskytuje věrný vizuální zážitek a dokáže přesně zobrazit širší škálu barev, takže přináší obraz, který je mnohem bližší tomu, co vnímáme pouhým okem. Kreativní práce je díky tomu hračka a sledování filmů radost. Notebook prošel certifikací TÜV Rheinland pro přesnost barev. To znamená, že si můžete být jisti, že to, co vidíte na obrazovce, je hyperpřesné zobrazení obrazu tak, jak má být viděn. Díky tomu MateBook X Pro vyhoví i náročným požadavkům profesionálů, kteří vytvářejí grafiku, či pracují s fotkami nebo videy, protože pro ty není věrnost barev příjemnou vychytávkou, ale naprostou nutností.

Vysoké rozlišení a velkorysé rozměry pro snadnější práci

Žádná obrazovka s ambicí konkurovat tomu nejlepšímu, co aktuální trh nabízí, se neobejde bez vysokého rozlišení a vytříbené estetiky. Nový Huawei MateBook X Pro je vybaven 14,2palcovým displejem s vysokým rozlišením 3120 x 2080 a 264 PPI, což zaručuje dokonalou ostrost. Díky vysoké obnovovací frekvenci 90 Hz je zobrazení výrazně lepší a plynulejší. Displej má také poměr stran 3:2 a díky tomu, že je větší, je skvělým zařízením jak pro studenty, tak pro kancelářské použití. Prohlížení webových stránek a zobrazování dokumentů totiž nevyžaduje časté posouvání obrazovky. Práce je tak mnohem plynulejší a efektivnější.

zdroj: Huawei

Certifikovaný komfort pro vaše oči a viditelnost za všech podmínek

Mnozí z nás tráví u notebooků dlouhé hodiny, což znamená, že naše oči tráví delší dobu soustředěním na obrazovku před sebou. Z tohoto důvodu je komfort velmi důležitý. MateBook X Pro v této oblasti nasadil laťku opravdu vysoko, o čemž svědčí i fakt, že mu byla jako prvnímu Huawei MateBooku udělena certifikace TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0, kvůli které prošel 17 přísnými testy. Displej je také vybaven speciální antireflexní vrstvou, díky které bude obsah na displeji dobře viditelný i při osvětlení pod zářivkami či na přímém slunečním světle. MateBook X Pro tak umožní i pohodlnou práci venku. Displej je zároveň odolnější proti poškrábání a opotřebení a celkově je konstruovaný tak, aby vydržel.

Rychlá reakce na dotek a touchpad, který plně nahradí myš

Kdo už si vyzkoušel práci s notebookem disponujícím dotykovým displejem, ten může potvrdit jak užitečný je, ať už při práci, ale i při použití doma. Obrazovka MateBook X Pro podporuje 10bodový vícedotykový ovladač, který vyhovuje potřebám grafiků i designerů, ať už kreslí, komentují nebo upravují obrázky. Dotykový displej je ale užitečný také při prezentacích a prohlížení dokumentů.

Opravdu skvělým pomocníkem je touchpad, jehož velikost je pro notebooky této kategorie až nezvyklá. Má to svůj důvod. Díky svojí velikosti a opravdu rychlé odezvě na dotek plně nahradí myš a nejen to. Umí osm různých gest, pomocí kterých lze například jednoduše upravit hlasitost, jas obrazovky, nebo vytvořit snímek obrazovky.

Získejte váš MateBook X Pro

Špičkový MateBook X Pro 2022 s procesorem 12. generace Intel Core i7 a tělem z hořčíkové slitiny s povrchovou úpravou Soft Touch můžete pořídit od 22. 8. 2022 na oficiálním e-shopu HUAWEI či na stránkách obchodu Alza za cenu 51 999 Kč.